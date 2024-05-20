5月電視面板備貨動能減弱 50吋以下尺寸較明顯、大尺寸價格續漲
研調機構集邦科技（TrendForce）電視、筆電面板最新報價調查，其中，電視面板備貨動能放緩，又以50吋以下電視面板較為明顯，大尺寸電視面板價格續漲。筆電面板雖在進入第2季後，需求相較第1季上揚，但季增幅度仍低於原先預期，反映品牌客戶對未來終端需求的不確定性仍高。
記者魏妤庭／台北報導
集邦科技指出，自5月以來可觀察到電視面板備貨動能減弱跡象，50吋以下的中小尺寸電視面板需求減弱較為明顯。這反映出華南代理商與白牌市場需求鬆動影響，也反映近期品牌客戶仍多著墨大尺寸產品需求上。隨著需求變動，整體面板價格上漲空間收斂，面板廠是否持續按需求生產，開始積極調整稼動率來支撐面板價格的走勢，將是近期觀察重點。
集邦科技研究副總經理范博毓表示，觀察5月電視面板價格漲幅，預計32、43、50吋轉為持平，55吋上漲1美元，大尺寸部分產品價格也出現收斂，65吋、75吋上漲2美元，85吋上漲4美元。
桌上型液晶顯示器面板部分，集邦科技表示，目前品牌客戶對面板需求仍在，面板廠欲拉抬面板價格，盼能延續價格漲勢，扭轉液晶顯示器面板虧損趨勢，因此面板廠積極維持5月價格漲勢。價格部分，不含背光模組面板過去幾個月漲幅已大，因此5月上漲幅度僅0.5到0.6美元。面板模組21.5吋預計上漲0.5美元，23.8吋漲0.6美元、27吋漲0.5美元。
筆電面板部分，集邦科技認為，雖然筆電面板需求相較第1季淡季，進入第2季後有明顯上揚趨勢，但季增幅度可能落在10%內，低於原先預期。這也反映出，品牌客戶對未來終端需求不確定性仍高。不過，價格因HD TN機種面板供給有限，來自新興市場需求較好且價格偏低，有機會微幅上漲0.1美元。FHD IPS機種則仍維持持平水準，暫時仍見不到上漲趨勢。