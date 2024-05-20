甩黑人提告！大牙520曬婚紗照 告白老公：謝謝陪我走過黑暗幽谷
藝人「大牙」周宜霈指控11年前遭「黑人」陳建州性騷擾，反遭黑人提告妨害名譽，2023年底全案偵結，大牙獲不起訴處分。今（20）日大牙在社群平台曬出絕美婚紗照，慶祝與老公「阿廖師」廖勛威結婚4週年紀念日：「謝謝你全心全意牽著我的手，陪我走過黑暗幽谷，走過人生低潮。」
記者黃雅琪／綜合報導
今日適逢520（諧音：我愛你）浪漫的日子，大牙也在臉書上放閃老公阿廖師：「婚姻生活邁入第4年，謝謝你全心全意牽著我的手，陪我走過黑暗幽谷、走過人生低潮，生活也許不盡如意，酸甜苦辣鹹我們一起品，期許我們都能繼續選擇善良，努力把明天過的比昨天更好。」
照片中大牙身穿浪漫白紗，站在老公阿廖師身後，露出充滿愛意的眼神看向他，而穿著帥氣西裝的阿廖師，則是緊緊牽著愛妻大牙、看向遠方。夫妻倆2020年結婚，今日剛好結婚滿4週年，大牙開心喊話：「520老公，阿廖師我愛你喔！結婚週年快樂！」
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