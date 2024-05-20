名家論壇》單厚之／空洞又自我的就職演說 賴清德真的不意外

演說一開始，賴清德細數台灣從戒嚴走向民主的過程，接著就把自己的當選定義為「得來不易的民主勝利」。可以把一個「雙少數總統」、失去國會多數當成不世之功，這樣的自我感覺良好，除了賴清德之外，大概也找不到第二個人了。
賴清德說，「歷程…雖然艱辛，但我們做到了」，雖然以「我們」稱之，但賴清德的這番話，明顯只是說給自己的支持聽，而不管沒投給自己的59.95%、836萬票的人怎麼想。賴清德的這篇就職演說，其實更像是競選演說或勝選演說，卻不具有總統的高度。
賴清德表面上說「行政立法協調合作」，實際卻暗批國會的議事運作和衝突；才剛呼籲中國一起和台灣「承擔全球的責任」，致力於維持台海及區域的和平穩定，下一秒就批評中國要併吞台灣、各種的滲透威脅。無論是兩岸和朝野，賴清德口中都沒有絲毫的善意和希望和解的想法。
賴清德的演說「嚴以律人、寬以待己」，對國會和對岸的要求一堆，要所有人團結在自己的領導之下，卻絕口不提自己會做哪些努力。賴清德說「每一個人，都要團結、愛護國家；任何一個政黨，都要反併吞、護主權，不可以為了政權犧牲國家主權」，一副高高在上的姿態，恍若蔣介石重生、甘迺迪再世，要人民「不要問國家可以你做些什麼，要問自己可以為國家做了什麼」。
賴清德的演說充滿了空洞、虛無飄渺的形容詞，諸如「經濟日不落國」、「全球民主供應鏈」、「無人機民主供應鏈」、「世界民主供應鏈」，讓人聽得一頭霧水，不知所謂。試問，除了中國和俄羅斯之外，還有什麼「非民主供應鏈」嗎？特別強調「民主供應鏈」，是默認自己打不過對岸嗎？
賴清德拋出的承諾包山包海，幼托、長照、社會住宅、物價、房價、貧富差距、食安道路安全、教育、司法、轉型正義樣樣都點到，卻樣樣都沒有說出要如何做、做什麼，就像他提到的「競逐太空，探索海洋」一般，大餅從海底畫到太空，完全不管民眾信不信、有沒有共鳴。
賴清德的就職演說沒有指引未來方向的企圖，也沒有告訴國人要帶領國家到哪裡去，只是自我感覺良好的指責所有非我族類，要所有人臣服、團結於自己之下。這種高高在上的姿態「非常的賴清德」，一如他在前段時間組閣的獨斷，但身為一個政治能量原本就不足雙少數總統，又沒足夠的政治手腕，卻如此勇於「與全世界為敵」，不啻於暴虎馮河。
賴清德終於當家做主，但以他目前展現的格局和心態，實在欠缺總統的高度，就連作文的程度都很中二，就職主視覺都還爆出抄襲疑雲，讓人實在很難對賴清德時代有太高的期待。
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●作者：單厚之／資深媒體人
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