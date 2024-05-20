伊朗總統遺體被尋獲！政府召開緊急內閣會議「一畫面」惹鼻酸
伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）和外交部長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）19日搭乘的直升機因惡劣天氣，不幸發生墜毀事故罹難。搜救人員今（20）也在現場發現遺體，伊朗政府為此召開緊急內閣會議，強調國家事務不受影響之虞，還在議會席次替總統留下「空位」表達哀悼。
國際中心楊智傑／綜合報導
63歲的伊朗總統萊希和多名政要前往伊朗與亞塞拜然邊境出席水壩啟用儀式，並在返航過程中發生事故，搜救隊在現場發現直升機遺骸，伊朗政府內閣也在今日證實確認機上一共9人全數罹難，搜救人員已經尋獲包含總統萊希在內的罹難者遺體並運往東亞塞拜然省省會的大不里士（Tabriz）公墓。
伊朗官媒IRNA報導指出，在證實罹難消息後，伊朗政府召開了緊急內閣會議，並重申這起悲劇不會影響國家事務，同時也稱萊希是一位勤於為伊朗人民服務、不知工作疲倦的總統，議會期間總統座位也被留空，僅掛上一條黑色腰帶，並在桌上置放萊希的照片，顯示政府內悼念這名為國家犧牲性命的總統。
按照伊朗憲法規定，總統職位將由第一副總統穆赫貝爾（Mohmmad Mokhber）暫代，且必須於50天內重新安排總統選舉。