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財富女神王宥忻出事了！600萬「草泥馬專車」街頭炸毀　下場曝光

▲擁有10億身家的「財富女神」王宥忻，她花600萬元打造的「草泥馬專車」，在拖吊時不慎滑落、車頭炸開。（圖／固力狗提供）
▲擁有10億身家的「財富女神」王宥忻，她花600萬元打造的「草泥馬專車」，在拖吊時不慎滑落、車頭炸開。（圖／固力狗提供）

記者黃雅琪／綜合報導

擁有10億身家的「財富女神」王宥忻，因為飼養草泥馬獲得大量關注，她日前為寵物羊駝特別準備一輛「萌獸麥可」專車，不料卻在今（20）日因為爆胎的關係，尋求拖吊業者幫忙移車時，這輛價值新台幣600萬元的特斯拉，竟然硬生生從拖吊車上滑落，車頭直接炸開，慘不忍睹。

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今日晚間6點多，在台北市北投區發生一起拖吊不慎意外，一輛要價新台幣600萬元的特斯拉Model，因為不明原因從拖吊車上滑落，拖吊業者嚇得趕緊躲開，特斯拉車頭保險桿與拖吊車碰撞，車頭近乎全毀、畫面驚悚。車主正是「財富女神」王宥忻，這輛汽車是她為寵物羊駝「麥可」特別打造的。

▲「財富女神」王宥忻的「草泥馬專車」車頭全毀。（圖／讀者提供）
▲▼「財富女神」王宥忻的「草泥馬專車」車頭全毀。（圖／讀者提供）
▲「財富女神」王宥忻的「草泥馬專車」車頭全毀。（圖／讀者提供）
 
王宥忻針對拖吊意外事件，回應媒體：「一切交給保險公司處理，還好麥可沒有在上面，負責拖吊的工作人員也沒有受傷，錢財是身外之物，平安是福。」王宥忻表示，當時花新台幣600萬元買特斯拉，當作羊駝接送專車，現在只好重新再準備一輛新專車：「羊駝麥可表示『哭哭，可能要好一陣子都無法出門。』」

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