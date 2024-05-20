財富女神王宥忻出事了！600萬「草泥馬專車」街頭炸毀 下場曝光
擁有10億身家的「財富女神」王宥忻，因為飼養草泥馬獲得大量關注，她日前為寵物羊駝特別準備一輛「萌獸麥可」專車，不料卻在今（20）日因為爆胎的關係，尋求拖吊業者幫忙移車時，這輛價值新台幣600萬元的特斯拉，竟然硬生生從拖吊車上滑落，車頭直接炸開，慘不忍睹。
記者黃雅琪／綜合報導
今日晚間6點多，在台北市北投區發生一起拖吊不慎意外，一輛要價新台幣600萬元的特斯拉Model，因為不明原因從拖吊車上滑落，拖吊業者嚇得趕緊躲開，特斯拉車頭保險桿與拖吊車碰撞，車頭近乎全毀、畫面驚悚。車主正是「財富女神」王宥忻，這輛汽車是她為寵物羊駝「麥可」特別打造的。
王宥忻針對拖吊意外事件，回應媒體：「一切交給保險公司處理，還好麥可沒有在上面，負責拖吊的工作人員也沒有受傷，錢財是身外之物，平安是福。」王宥忻表示，當時花新台幣600萬元買特斯拉，當作羊駝接送專車，現在只好重新再準備一輛新專車：「羊駝麥可表示『哭哭，可能要好一陣子都無法出門。』」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道