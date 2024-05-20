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李正皓模擬國台辦發言人Line對話　中國官媒意外動真格求證

▲中國國台辦發言人陳斌華上週公佈懲戒5位台灣名嘴，李正皓位列其中。（圖／翻攝自國台辦微博）
▲中國國台辦發言人陳斌華上週公佈懲戒5位台灣名嘴，李正皓位列其中。（圖／翻攝自國台辦微博）

國際中心顏得智／綜合報導

中國國台辦15日宣布「懲戒」5名台灣名嘴，其中，李正皓榜上有名，還在社群平台丟出一張模擬與國台辦發言人陳斌華的聊天對話，與先前國民黨立委徐巧芯的婆婆與銀行放貸人員的對話格式雷同，藉此諷刺捲入多項爭議的徐巧芯。意外的是，近日中國官媒竟對這張模擬的對話認真起來。

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國台辦先前公布的懲戒名單中，包含黃世聰、李正皓、王義川、于北辰、劉寶傑共5位名嘴上榜。

另一方面，徐巧芯先前因捲入大姑夫婦涉嫌詐欺爭議，之後又被爆料指替自己婆婆的貸款「喬利息」。徐巧芯隨後公開與台北富邦銀行屏東分行的放貸人員的對話紀錄，強調她在婆婆辦理貸款的過程中，並沒有接觸本人。

然而，這張截圖隨即遭北市議員林亮君點出疑點，指出對話截圖中，徐巧芯的婆婆傳訊息給對方前，先是通話5分17秒後，才問「你是富邦銀行房貸給蔣心慈的專員嗎？」後竟直問對方是否認識徐巧芯，內容實在是太不合理。

李正皓在被國台辦宣布懲戒後，模仿了徐巧芯所公布的對話截圖，仿製出自己與陳斌華的對話紀錄，在對話中他向陳彬華問，「你是國台辦發言人陳斌華嗎」？對方回應「是」，接著問「我是不是被國台辦制裁？」陳斌華表示「對。」

李正皓又接連問他「看過《新台派上線》嗎」、「我有以電話或本人施壓請國台辦制裁李正皓嗎」、「國台辦制裁李正皓有特別優惠或考量嗎」？陳斌華則簡短回應「看過、沒有、沒有，以本人節目表現為主」。

▲李正皓模仿徐巧芯為擺脫幫婆婆喬利息所丟出的對話截圖格式，仿製出自己與陳斌華的對話紀錄，近日反倒引來中國官媒注意。（圖／翻攝自李正皓臉書）
▲李正皓模仿徐巧芯為擺脫幫婆婆喬利息所丟出的對話截圖格式，仿製出自己與陳斌華的對話紀錄，近日反倒引來中國官媒注意。（圖／翻攝自李正皓臉書）
未料，這則模擬的仿製Line截圖，近日意外被中共中央軍委政治工作部旗下「海峽之聲廣播電台」拿來作文章，聲稱跑去查證後強調，「國台辦發言人陳斌華沒有Line帳號」，並反批李正皓「綠嘴抹黑大陸」，不過，貼文下方也引來中國網友嘲諷，「認為官媒變相幫人家節目打廣告」。

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