中女中性騷風波延燒！一中行政人員竟調侃被害人 校方道歉了
台中女中本月15日前往墾丁畢旅時，有學生反映遭男領隊言語性騷，說出「不認真聽我說話，就把舌頭伸進嘴巴喇18圈」等語，引發學生強烈抗議，沒想到台中一中今（20）日舉辦校外教學行前說明會時，承辦人竟表示「人家領隊在講話，你底下一直講，所以人家要把舌頭喇進你嘴巴」，甚至還說出「應該是領隊不夠帥才會被這樣子」等，對此，台中一中緊急發聲明致歉，並強調未來會再加強宣導。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，台中女中16個班級，於上周前往墾丁畢旅，事後於臉書涉團爆料男領隊言語不當，並說出涉及性擾、性別歧視等言語，像是「把舌頭伸進嘴巴喇18圈」、「以後可能會交不到男朋友」等。學生們紛紛留言，希望校方可以嚴肅處理，而校長洪幼齡指出，校方獲悉之後，已依「性騷擾防治法」向旅行社提出申訴，同時召開校內性平會調查，並啟動班級輔導與諮商。
離譜情事曝光後，立刻引發大批網友議論，不料今天台中一中舉行校外教學說明會時，學校行政人員竟拿女中之事出來調侃，並說出「領隊在宣導事情，你也一直講，所以人家要把舌頭喇進你的嘴巴」、「人家講話你也在講話，很自然想幫你喇舌」、「應該是人不夠帥才會被當性騷告」等語。
台中一中學生會、學生議會等學生團體晚間聯合發出聲明譴責相關言論，並要求旅遊業者承諾不會在行程中出現傷害或騷擾學生的言行舉止，以保學生權益。
對此，校方回應表示，承辦人員希望以詼諧方式吸引學生注意，但說法失當讓參與學生觀感不佳，事後已深刻檢討，未來校方將加強教師及行政人員在相關活動時的專業知能，避免類似情事再發生。