賴政府上任！逾4成民眾答錯勞長　誤認葉丙成是教長

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另外，53.4%的受訪者「答對」教育部長是鄭英耀，等於有46.6%的受訪者「答錯」，其中，15.6%的受訪者「誤認」由人氣網紅教授葉丙成出任教育部長，實際葉擔任教育部政務次長、14.2%的受訪者「誤認」由前任教育部長潘文忠續任。
若有機會與勞長對談，52.3%的受訪者最期待改善加薪幅度追不上通膨。104人力銀行行銷長張寶玲引述104人力銀行數據指出，2023年平均月薪4.5萬元、年增幅2.6%，但同期物價上漲2.5%，實質薪資幾乎零成長；另有28.1%的受訪者期待改善家庭照顧支持系統(托嬰/托老)，雙薪家庭上有老、下有小，如何兼顧工作與家庭受到重視；也有27.6%的受訪者期待改善中高齡就業，即將在2025年邁入超高齡化社會的台灣，已是無法迴避的重要議題。
若有機會與教長對談，38.3%的受訪者期待改善學用落差大、27.6%的受訪者期待學生有更多職涯探索、27.3%的受訪者期待技職復興不以升學為目的。張寶玲認為，從受訪者的前三大期待可以看出，如何跳脫被傳統考試升學綁架，學得有興趣、有意義、有用途更為重要。
張寶玲指出，勞動條件方面，缺工加上通膨，部分企業已開始加薪搶才留才，但通膨巨獸難敵，已造成外食族壓力大增；人才質量方面，職場雖然歡迎「做中學」或「終生學」，但若學生階段已能更了解企業所需技能，入職時，可先贏在起跑點。