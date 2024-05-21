李亦伸專欄／別懷疑！冠軍賽獨行俠vs.溜馬　深度剖析20大理由

Jamal Murray和灰狼恩怨從何而來？Edwards：故事從13個月前說起

▲灰狼新星Anthony Edwards決定守死金塊主控Jamal Murray，因為去年金塊系列賽贏球後，Murray在酒吧對他們噴垃圾話，這就是為什麼他決定給他點顏色瞧瞧。（圖／美聯社／達志影像）
▲灰狼新星Anthony Edwards決定守死金塊主控Jamal Murray，因為去年金塊系列賽贏球後，Murray在酒吧對他們噴垃圾話，這就是為什麼他決定給他點顏色瞧瞧。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

明尼蘇達灰狼昨日淘汰衛冕軍丹佛金塊，灰狼新星Anthony Edwards讓金塊主控Jamal Murray度過了一個痛苦的系列賽，在接受ESPN訪問時，Edwards也透漏了一個小故事，去年金塊系列賽贏球後，Murray在酒吧對他們噴垃圾話，這就是為什麼他決定給他點顏色瞧瞧。

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Edwards守死Murray　讓他只有約30%命中率

這一輪系列賽Murray場均18.4分4.1籃板4.4助攻，投籃命中率40.3%，三分命中率33.3%，若非最後一場拉高平均，效率還會更慘澹。而他的低迷也讓Nikola Jokic打得更辛苦，G7雖然爆發但最終無法拯救球隊。

賽後，Anthony Edwards在更衣室外在鏡頭前嘲諷地說：「我給Jamal Murray戴上了手銬。」在季後賽Murray和Edwards對位了32分鐘，他30投9中，命中率僅有約30%。

酒吧相遇　Murray先噴垃圾話

雙方是如何結下樑子的？事情發生在13個月前，去年首輪金塊和灰狼相遇，前者以4：1贏球，G5賽後等待包機的灰狼球員去酒吧放鬆，恰巧Murray也進來喝酒，他在淘汰賽砍下35分。

Edwards透露，Murray進來後就開始噴垃圾話，對Mike Conley說「我厭倦你了」、「你根本防不住我」之類的話，於是他就回嘴：「我告訴他，『我們會回來的，當我們全員到齊時，你會再見到我們』。」

本季兩隊果然再次相遇，這一次灰狼笑到了最後，Nikola Jokic的表現依舊優秀，不過Murray面對Edwards和Jaden McDaniels的輪流伺候，打得沒有上一次舒服，最終球隊也在這一輪落敗。

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