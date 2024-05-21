Jamal Murray和灰狼恩怨從何而來？Edwards：故事從13個月前說起

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這一輪系列賽Murray場均18.4分4.1籃板4.4助攻，投籃命中率40.3%，三分命中率33.3%，若非最後一場拉高平均，效率還會更慘澹。而他的低迷也讓Nikola Jokic打得更辛苦，G7雖然爆發但最終無法拯救球隊。
賽後，Anthony Edwards在更衣室外在鏡頭前嘲諷地說：「我給Jamal Murray戴上了手銬。」在季後賽Murray和Edwards對位了32分鐘，他30投9中，命中率僅有約30%。
酒吧相遇 Murray先噴垃圾話
雙方是如何結下樑子的？事情發生在13個月前，去年首輪金塊和灰狼相遇，前者以4：1贏球，G5賽後等待包機的灰狼球員去酒吧放鬆，恰巧Murray也進來喝酒，他在淘汰賽砍下35分。
Edwards透露，Murray進來後就開始噴垃圾話，對Mike Conley說「我厭倦你了」、「你根本防不住我」之類的話，於是他就回嘴：「我告訴他，『我們會回來的，當我們全員到齊時，你會再見到我們』。」
本季兩隊果然再次相遇，這一次灰狼笑到了最後，Nikola Jokic的表現依舊優秀，不過Murray面對Edwards和Jaden McDaniels的輪流伺候，打得沒有上一次舒服，最終球隊也在這一輪落敗。
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