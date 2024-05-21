520悲痛消息！25歲男星身體不舒服　公司宣布「隔天就去世了」

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吉他手夕日對粉絲致歉，因為NEE未來不能再以四人形式表演，然後對Qoo喊話，雖然他們同歲，但Qoo卻像可愛又很調皮的弟弟，總是讓他非常不安與擔心，結果這次還留下了永久傷痛。儘管如此，夕日還是想再跟Qoo組樂團，「直到那一天到來，我還是會跟你一樣，一直沉浸在音樂中。」夕日還透露Qoo生前很愛搞靈異惡作劇，「請不要讓服務機器人幫我送上我在家庭餐廳沒有點過的壽司或檸檬汁！也不要在弄壞Suica卡跟讓我鬼壓床，不過偶爾這樣做，我還是滿開心的」。
貝斯手kaho表示不會說「希望Qoo在天上守護我們」的話，因為對他來說，生死都是一樣的，「直到最後都還是這麼帥，我真的贏不了你！」鼓手大樹則表示，至今仍無法相信Qoo已經離世，依然覺得他只是待在某個地方，同時謝謝Qoo願意跟他組樂團，這7年來真的很開心，「不過，請把跟我借的三件衣服還給我！」。
其實NEE原定出席上上週日（5／12）的音樂節表演，但前一天Qoo突然身體不適，演出因此取消，到了14日，公司緊急公告取消樂團所有活動，沒想到卻是因為Qoo離世的原因，消息讓粉絲措手不及。Qoo的家人也表示，Qoo直到最後都很努力活著，相信他一定很遺憾，如果歌迷能繼續珍藏Qoo的作品，他們對此深表感謝。
NEE是2017年成立、2021年出道的樂團，Qoo先在論壇認識大樹，2人先行組隊後，Qoo的朋友在live house發現工作的kaho，這一段招募成員的過程，被笑說是「透過約會網站和搭訕組成的樂隊」，此後3人表演時透露在找吉他手，夕日看到後自薦加入。他們原本的團名為「Orange Paprika」，後來改成小寫的nee，是在2020年才變NEE，原因是「占卜說大寫比較好」。NEE發行過無數單曲，也曾跟傑尼斯（現為：星達拓娛樂）旗下男團Hey! Say! JUMP合作過，亦舉辦日本全國巡演，出道實際表演的經驗約為4年。
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