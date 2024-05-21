股東快看！豐收椅、野餐墊長這樣　金融股紀念品領取攻略一次掌握

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過，投資人要領取這些金融股的股東會紀念品，要留意領取時間及方式，目前不少公司都已發出股東會通知書，上面也有公告股東會紀念品的領取方式。
開發金
開發金股東會紀念品兌領規定主要有4，目前洽徵求人領取、洽託代理人領取都已開放，兩者都限制1000股以上才可領，其中洽徵求人領取期限至6月7日為止；洽受託代理人領取期限則只有到5月29日。
另外，若是視訊出席、電子投票的股東，領取股東會紀念品的時間會拉到7月1日至7月3日之間於凱基證券股務代理部（台北市重慶南路1段2號1樓或5樓）領取，且兌領時間須在每日9點至下午5點間。而不投票單純領紀念品的股東，可以在6月14日上午10點30分前或會議結束止，於股東會現場領取。
永豐金
永豐金股東若想透過委託代理出席股東會，必須將開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自今年5月7日至5月31日止（例假日除外）上午9時至下午4時洽本公司委任的受託代理人永豐金證券股份有限公司受託代理場所（台北市中正區重慶南路一段2號1樓台開大樓忠孝西路側門或永豐金證券全省分公司）辦理。
股東如果想親自出席股東會，請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，在今年6月7日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
採電子方式行使表決權的股東，要攜帶開會通知書第二聯並於「領取紀念品簽章處」簽章或列印「股東e服務」電子投票平台網頁的「議案表決情形」頁面全頁（2擇1），在今年6月3日起至6月7日止上午9時至下午4時，到永豐金證券紀念品發放處（台北市重慶南路一段2號1樓台開大樓忠孝西路側門或永豐金證券全省分公司）領取紀念品。
股東若無法參加股東會不採取電子投票且不欲委託代理人出席（純領紀念品），要攜帶開會通知書第二聯並於「領取紀念品簽章處」簽章，在今6月3日起至6月7日上午9時至下午4時，到永豐金證券紀念品發放處（台北市重慶南路一段2號1樓台開大樓忠孝西路側門或永豐金證券全省分公司)領取。
中信金
中信金持有1張以上股東，若要委託代理出席領取紀念品時，於委託書簽名或蓋章即日起至6月6日止洽徵求人的徵求場所辦理(例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。
至於領取場地，依照證基會網站（https://free.sfi.org.tw）揭露資訊，中信金股東會紀念品委託書徵求通路包括聯洲企管、長龍會議與全通等管道皆有支援。千股以下小股東若想直接領取，可選6月14日股東會結束前於會場發放。以視訊方式出席或已於今年5月15日至6月11日完成電子投票之股東，可攜帶股東會出席通知書或身分證明文件，自今年6月17日起至6月19日每日上午9時至下午5時，至中信銀行代理部（台北市中正區懷寧街70號)領取，不郵寄及補發。
台新金
台新金股東會紀念品發放則有3原則，包括持股1000股（含）以上的股東；持股未滿1000股的股東：限親自出席或以電子方式行使表決權者；紀念品恕不郵寄，會後亦不補發。
至於紀念品領取有3方式，今年5月15日至6月日7可洽徵求人領取，記得持第五聯委託書於「委託人」欄位簽名或蓋章，洽各徵求場所辦理（徵求股數1000股以上且限普通股）。
7月10日至7月12日開放電子投票股東領取，每日上午8時30分至下午4時30分，只要在於5月15日至6月11日完成電子投票作業且未重複填具委託書委託他人出席的股東，記得攜帶身分證明文件、股東會出席簽到卡、或列印的電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可，至台新綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市建國北路一段96號B1）領取紀念品。當然，也可在6月14日股東會會場領取，紀念品發放至股東會會議結束為止。