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61歲楊紫瓊剪瀏海變少女！新造型驚豔坎城紅毯 粉絲傻：是楊繡惠

▲楊紫瓊日前出席坎城影展，紅毯造型以妹妹頭亮相，獲得外界好評，直呼她回春少女，然而卻有網友看傻，認為她撞臉楊繡惠。（圖／翻攝自楊紫瓊IG）
▲楊紫瓊日前出席坎城影展，紅毯造型以妹妹頭亮相，獲得外界好評，直呼她回春少女，然而卻有網友看傻，認為她撞臉楊繡惠。（圖／翻攝自楊紫瓊IG）

記者吳昕蓓／綜合報導

61歲奧斯卡影后楊紫瓊昨（20）日出席坎城影展，以一頭妹妹頭造型亮相，現身捧場凱文科斯納自導自演的史詩西部片《地平線：美國傳奇》，在紅毯上就成為全場焦點，沒想到卻因為新造型讓她撞臉台灣女星楊繡惠，再度引發熱烈討論，不少網友紛紛直呼：「根本就是楊繡惠！」。

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楊紫瓊身穿訂製禮服踏上紅毯，皮製馬甲搭配羽毛般的黑白流蘇，整體看起來氣質高雅，不僅如此，一向以大旁分造型示人的她還以妹妹頭瀏海亮相，獲得外界一致大讚她看起來年輕許多，俏皮可愛瞬間變為少女，還有網友直呼，這比上次在Met Gala上的造型好多了。

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▲楊紫瓊剪妹妹頭，新造型被指撞臉楊繡惠。（圖／翻攝自楊紫瓊IG）
然而楊紫瓊過去就多次被指撞臉楊繡惠，這次的新造型曝光後，再度讓不少台灣網友驚呆，認為她根本是楊繡惠的翻版，掀起熱烈討論，許多網友紛紛激動表示：「撞臉到很像雙胞胎」、「楊繡惠踏上坎城」、「都是楊家人」、「神韻真的很像」，甚至有人直呼，已經分不出楊紫瓊和楊繡惠的差別。

▲楊繡惠店門口被亂丟垃圾，她公開監視器畫面，怒嗆：「準備繳罰款」。（圖／楊繡惠臉書）
▲楊繡惠本人過去也曾分享，她因為和楊紫瓊太相像所發生的趣事。（圖／楊繡惠臉書）
事實上，楊繡惠本人過去也曾分享，由於她和楊紫瓊太相像，連爸爸阿西（楊坤灶）都會搞混，過去還曾被外國人誤會，當時她正在機場候機室等飛機，卻有2位美國人問同行製作人：「請問坐在我對面那位小姐是楊紫瓊小姐嗎」，讓她感覺十分無奈，而不只是楊紫瓊，楊繡惠過曾被指撞臉李玟（CoCo）等人。

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