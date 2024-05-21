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中國市場疲弱競爭激烈　力積電調整產品線鎖定OOC：營收逐漸回升

▲晶圓代工大廠力積電今（21）日舉行股東會，會上總經理謝再居表示，客戶庫存調整結束，再加上銅鑼廠產線下半年也會提供業務新機會，屆時公司營收將逐漸回升。（圖／擷取自力積電股東會直播）
▲晶圓代工大廠力積電今（21）日舉行股東會，會上總經理謝再居表示，客戶庫存調整結束，再加上銅鑼廠產線下半年也會提供業務新機會，屆時公司營收將逐漸回升。（圖／擷取自力積電股東會直播）

記者許家禎／台北報導

晶圓代工大廠力積電今（21）日舉行股東會，會上總經理謝再居表示，雖然近一年大環境不佳，也遇上中國市場疲弱與競爭激烈，但已經努力透過調整產品線與投資策略來改善，像是順應OOC（Out Of China）的需求來服務客戶，包括應用在網通、行動裝置、IOT與電腦周邊。力積電預估今年下半年到明年上半年，客戶庫存調整結束，再加上銅鑼廠產線下半年也會提供業務新機會，屆時公司營收將逐漸回升。

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晶圓代工大廠力積電今（21）日舉行股東會，董事長黃崇仁也現身。力積電總經理謝再居表示，近一年來雖然AI產業火熱，但手機及個人電腦市場呈現萎縮衰退，相關半導體產線如顯示器IC、影像感測器、電源管理IC都受到衝擊。另外記憶體市場崩跌，2023年整體營收衰退42%，來到440億元台幣，包括認列103億閒置產能損失與銅鑼新廠開辦費用24億元，因此全年稅後虧損16億元。

謝再居指出，疫情過後市場反彈沒有預期好，尤其中國市場疲弱，庫存拉長影響客戶下單信心，加上中國大陸成熟製程的競爭，代工價格下調，直到今年才止穩，公司只有記憶體代工方面業務有回升，因應地緣政治以及中國市場的競爭，這兩年來努力調整產品線與投資策略，在邏輯代工業務上，力積電將專注在電源管理IC，研發方向上著重80nm及55nm的BCD製程，爭取IOT、AI、HPC、電動車等高成長市場使用機會。

謝再居表示，做為業界唯一提供記憶體代工的公司，公司順應OOC（Out Of China）的需求來服務客戶，目標逐漸擴大SLC NAND 產品線，包括應用網通、行動裝置、IOT與電腦周邊。8吋晶圓代工與客戶合作，持續精進功率元件產品提升競爭力，也積極推行第三代半導體的產品線，希望滿足客戶多元需求。

另外，隨著生成式AI應用逐漸普遍，力積電開發WoW（Wafer-on-Wafer）晶片堆疊技術多年，就等待AI從大型伺服器運算中心，擴產到特殊應用邊緣運算小平台，可提供高頻寬、低耗電的解決方案。

謝再居指出，希望透過這些調整，今年下半年到明年上半年，客戶庫存調整結束，供應鏈調整成效會顯現出來，再加上銅鑼廠產線下半年也會提供業務新機會，期待公司營收將逐漸回升。


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