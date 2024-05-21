理專員「壓力山大」偏頭痛　醫施打肉毒桿菌改善

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亞洲大學神經內科主治醫師敖瑀表示，偏頭痛初次發作通常在15至24歲之間，在35至45歲時發作頻率最高，女性患者又比男性患者多二至三倍；據統計，國內約有兩百萬名偏頭痛患者，其中不少嚴重的患者每個月頭痛達15天以上，合併出現單側、博動性、噁心嘔吐、畏光、怕吵等症狀，符合「慢性偏頭痛」的診斷條件。
由於止痛藥物取得方便，在這些患者當中，也有許多人有過度使用止痛藥物的情況，使得偏頭痛症狀更趨惡化，出現「止痛藥不吃不行，愈吃愈痛」的惡性循環。
敖瑀指出，以張太太為例，每當她壓力大、沒睡好、天氣驟變或是經期前後，偏頭痛都會發作，若不趕快吃止痛藥，便會痛上好幾個小時，伴隨頭暈、噁心想吐以及嚴重的肩頸緊繃疼痛，非得嘔吐或是睡上一覺才能慢慢恢復，有時遇到嚴重發作時，甚至需要臨時請假回家休息。
由於患者都會買整箱止痛藥在家備用，但她止痛藥吃得越多，感覺頭痛變得更頻繁，且止痛效果愈來愈差，幾乎天天都發作，只好來到神經內科門診求助，經過詳細問診及神經學檢查後，診斷為慢性偏頭痛，於是先開立口服預防藥物使用，並建議紀錄頭痛日誌，一個月後頭痛天數明顯改善，但每個月還是超過15天，三個月後因符合健保使用肉毒桿菌素注射治療條件，便協助申請健保給付注射。
敖瑀指出，外界以為肉毒桿菌素功能僅用於醫美，事實上肉毒桿菌素具有抑制神經傳導物質釋放的效果，能藉由降低偏頭痛相關之神經傳導物質釋放，抑制頭痛訊號傳遞，國內外臨床研究皆已證實其療效及安全性。治療時，醫師會依照臨床試驗之標準流程，在患者前額、頭皮以及肩頸等31個位置注射。每三個月注射一次，在三次治療之後，約有七成能達到每個月頭痛天數降低一半的效果，若持續接受注射，頭痛天數也能持續減少。
張太太接受使用口服預防藥物合併肉毒桿菌素注射治療之後，頭痛天數持續下降中，生活品質也大為改善，回診時，她感謝醫師讓她脫離聽「緊箍咒」的痛苦日子，還笑說「就像換了一顆腦袋般的輕鬆」。
敖瑀提醒，目前除了口服預防藥物之外，亦有許多新型治療偏頭痛的藥物，包含肉毒桿菌素，抑鈣激素相關肽單株抗體，都能讓頭痛頻率有效下降，呼籲偏頭痛患者若每個月頭痛超過四天，都可到神經內科門診諮詢，尋求有效治療，早日找回人生亮光。