IU錯過神劇《The 8 Show》《淚之女王》原因曝光！太忙生了一場病

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IU在《The 8 Show》原本要飾演的角色，是住在8樓的「世拉」；正式播出後，劇中的千玗嬉態度「過於樂觀」，完全不在意別人對自己的看法，她人的死活也毫不在乎，處事風格隨心所欲，卻又能在重要時刻給出關鍵線索與幫助，加上她是權力、金錢最高的住戶，以及擁有姣好臉蛋與身材，所以其他參賽者都得聽命於「世拉」。
《The 8 Show》在2022年6月開拍，千玗嬉上週接受台灣媒體訪問，透露《The 8 Show》的拍攝時長超過10個月；查詢IU的工作日程，包含主演電影《嬰兒轉運站》正值宣傳期，2022年5月底在坎城上映；演唱會《The Golden Hour: 在橙色太陽下》2022年9月舉辦，她甚至在演出上宣布罹「患耳咽管開放症」，繁忙又生病的情況下，IU確實抽不出時間配合《The 8 Show》的拍攝日程。
事實上，這不是IU首部推辭的電視劇，今年熱播的夯劇《淚之女王》女主角「洪海仁」本來也是力邀IU出演，但她深思熟慮後婉拒，因為IU已於2023年3月跟朴寶劍投入電視劇《您辛苦了》拍攝，《淚之女王》則為2023年4月開拍，IU無法同時尬2部戲，《淚之女王》最後才改為金智媛接下角色。
假設IU真的加入《The 8 Show》、《淚之女王》拍攝，現今正在各地舉辦《IU H.E.R.E.H. World Tour》世界巡迴演唱會的她，根本也無法配合Netflix的《淚之女王》、《The 8 Show》的各個宣傳日程。
IU、《The 8 Show》、《淚之女王》行程互撞時間軸：
📍《The 8 Show》2022年6月25日開拍（拍攝時長超過10個月），約2023年2月結束
📍IU主演電影《嬰兒轉運站》2022年5月26日於「法國坎城影展」展開宣傳
📍IU演唱會《The Golden Hour: 在橙色太陽下》2022年9月17日、18日舉辦
📍IU在2022年9月17日的演唱會上「宣布罹患耳咽管開放症」
📍IU、朴寶劍主演電視劇《您辛苦了》2023年3月開拍
📍《淚之女王》2023年4月開拍、2024年2月27日結束
📍《淚之女王》2024年3月展開宣傳
📍IU演唱會《IU H.E.R.E.H World Tour Concert》2024年3月開始巡迴各國
📍《The 8 Show》2024年5月展開宣傳
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