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IU錯過神劇《The 8 Show》《淚之女王》原因曝光！太忙生了一場病

▲IU（左）原本是《The 8 Show》、《淚之女王》女主角的第一人選，最後由千玗嬉（中）、金智媛代替。（圖／IU IG、Netflix、tvN）
▲IU（左）原本是《The 8 Show》、《淚之女王》女主角的第一人選，最後由千玗嬉（中）、金智媛代替。（圖／IU IG、Netflix、tvN）

記者陳雅蘭／綜合報導

繼《魷魚遊戲》後的全新生存遊戲影集《The 8 Show》已上線，劇中「8樓世拉」千玗嬉的瘋癲表現，讓觀眾又愛又恨，但其實女主角「世拉」本來是由IU（李知恩）擔綱，她因為工作行程繁忙、宣布罹患「耳咽管開放症」等原因，無法配合拍攝，才改由千玗嬉接替，而這也是IU繼《淚之女王》後，錯失的第2部神劇。

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▲千玗嬉在《The 8 Show》飾演住在8樓的世拉，她瘋癲隨心所欲，讓人拿她沒轍。（圖／Netflix）
▲千玗嬉在《The 8 Show》飾演住在8樓的世拉，她瘋癲隨心所欲，讓人拿她沒轍。（圖／Netflix）
《The 8 Show》是以裴真秀創作的Naver網絡漫畫《金錢遊戲》和《爭奪遊戲》合二為一進行改編的影集，漫畫在全球累積超過3億觀看次數，導演韓在林於2022年1月28日宣布柳俊烈、IU、朴正民、朴海俊、裴晟佑確定出演，同年4月，文晶熙、李烈音、李周英加盟，直到5月27日，IU透過公司表示無法配合拍攝日程，決定退出陣容，最後改由千玗嬉擔綱女主角，正式於6月開拍。

IU在《The 8 Show》原本要飾演的角色，是住在8樓的「世拉」；正式播出後，劇中的千玗嬉態度「過於樂觀」，完全不在意別人對自己的看法，她人的死活也毫不在乎，處事風格隨心所欲，卻又能在重要時刻給出關鍵線索與幫助，加上她是權力、金錢最高的住戶，以及擁有姣好臉蛋與身材，所以其他參賽者都得聽命於「世拉」。

《The 8 Show》在2022年6月開拍，千玗嬉上週接受台灣媒體訪問，透露《The 8 Show》的拍攝時長超過10個月；查詢IU的工作日程，包含主演電影《嬰兒轉運站》正值宣傳期，2022年5月底在坎城上映；演唱會《The Golden Hour: 在橙色太陽下》2022年9月舉辦，她甚至在演出上宣布罹「患耳咽管開放症」，繁忙又生病的情況下，IU確實抽不出時間配合《The 8 Show》的拍攝日程。

▲金智媛私下相當幽默搞笑。（圖／翻攝tvN）
▲IU婉拒《淚之女王》邀約，女主角「洪海仁」改由金智媛出演。（圖／tvN）
事實上，這不是IU首部推辭的電視劇，今年熱播的夯劇《淚之女王》女主角「洪海仁」本來也是力邀IU出演，但她深思熟慮後婉拒，因為IU已於2023年3月跟朴寶劍投入電視劇《您辛苦了》拍攝，《淚之女王》則為2023年4月開拍，IU無法同時尬2部戲，《淚之女王》最後才改為金智媛接下角色。

假設IU真的加入《The 8 Show》、《淚之女王》拍攝，現今正在各地舉辦《IU H.E.R.E.H. World Tour》世界巡迴演唱會的她，根本也無法配合Netflix的《淚之女王》《The 8 Show》的各個宣傳日程。

IU、《The 8 Show》、《淚之女王》行程互撞時間軸：
📍《The 8 Show》2022年6月25日開拍（拍攝時長超過10個月），約2023年2月結束
📍IU主演電影《嬰兒轉運站》2022年5月26日於「法國坎城影展」展開宣傳
📍IU演唱會《The Golden Hour: 在橙色太陽下》2022年9月17日、18日舉辦
📍IU在2022年9月17日的演唱會上「宣布罹患耳咽管開放症」
📍IU、朴寶劍主演電視劇《您辛苦了》2023年3月開拍
📍《淚之女王》2023年4月開拍、2024年2月27日結束
📍《淚之女王》2024年3月展開宣傳
📍IU演唱會《IU H.E.R.E.H World Tour Concert》2024年3月開始巡迴各國
📍《The 8 Show》2024年5月展開宣傳

▲IU直呼很喜歡台灣歌迷的應援氛圍。（圖／DAM 엔터테인먼트、寬魚國際，此為主辦提供的第一天官方照）
▲IU今年3月展開世界巡迴演唱會，工作繁忙。（圖／DAM 엔터테인먼트）
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