IU曾說不再唱《Palette》！破例為台灣歌迷表演 安可加唱5.5首歌
韓國歌手IU（李知恩）今（7）日下午5點在台北小巨蛋舉辦演唱會，她曾在2022年表示「未來不會在公演上表演《Good Day》和《Palette》」，但她晚間在「二次安可」時為了台灣Uaena（粉絲名）破例開麥，安可的曲目還比第一天的「二安」多1.5首，讓買到終場的粉絲直呼賺到。
記者陳雅蘭／台北報導
IU習慣在演場會第一次安可結束後，以觀眾點歌的方式帶來「二次安可」或「三次安可」，她昨天「二次安可」時表演4首，今天陸續應觀眾要求帶來《LEON》、《LILAC》後，她聽到台下《Palette》響亮歡呼聲，IU就說：「好像不得不唱這一首！」
事實上，IU曾在2022年的首爾演出上表示，未來不會再表演《Palette》，原因是現在的她過得比25歲的自己幸福「感受甚至超越25歲」，所以想把這首歌留給25歲的李知恩；她唱完表示：「《Palette》不在我的歌單裡面，但這樣一唱，就唱出來了耶！」
她隨後再加碼表演一段《Ending Scene》，再開放一、二樓點歌，最後選唱《Coin》跟《Someday》，總計表演5.5首歌，她離開前表示：「這次大家沒辦法聽到的，下一次一定會好好安排唱給大家聽！我愛你們，以上就是我IU，謝謝大家。」並鞠躬2次才離場，IU台北小巨蛋2場演唱會圓滿落幕。
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