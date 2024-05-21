李亦伸專欄／別懷疑！冠軍賽獨行俠vs.溜馬　深度剖析20大理由

感人！灰狼Towns賽前都會和已逝母親說話：祂在天上有最好的位子

▲NBA明尼蘇達灰狼當家前鋒Karl-Anthony Towns關鍵G7攻下全隊最高23分，成為球隊致勝功臣，已逝的母親對他而言是相當大的動力。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA明尼蘇達灰狼當家前鋒Karl-Anthony Towns關鍵G7攻下全隊最高23分，成為球隊致勝功臣，已逝的母親對他而言是相當大的動力。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃明尼蘇達灰狼在昨（20）日在關鍵的「搶七大戰」上，以98：90擊敗衛冕軍丹佛金塊之後，正式闖進西區冠軍賽，也是隊史暌違20年再度晉級西冠。而灰狼主戰前鋒Karl-Anthony Towns此戰攻下23分，是球隊致勝一大功臣，稍早美媒也發布了關於Towns的文章，文內提到他已逝的母親，如今對於Towns來說，仍舊是相當重要的存在。

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Towns賽前都會跟母親對話　藉此尋找更多靈感

根據美媒《ESPN》專欄作家Marc-J-Spears的消息，Karl-Anthony Towns在G7賽前掛斷與「前狼王」Kevin Garnett的電話之後，Towns在離開座位前花了一些時間，與已故的母親對話，向她尋求更多靈感。

Karl-Anthony Towns的母親Jacqueline Cruz，在2020年因感染新冠病毒而引發併發症，最終不幸離世，享年58歲。當時的Towns也有好一陣子深陷低潮，在受訪時總是面無表情，2021年的母親節，Towns也在當天球隊對戰魔術隊的比賽開打前，想起了離世的母親，在情緒忍不住潰堤的情況下，激動地倒在父親懷中痛哭。

Towns已漸漸釋懷並放下　相信媽媽在天上看著他

如今Towns已經慢慢釋懷，並重拾過去開朗的笑容，他也相信媽媽一直都在天上看著他：「每場比賽賽前我都會和祂說話，我知道祂在天上擁有最好的位置。我相信祂支持著我，我只是想用盡全力，在場上發揮出自己最好的表現。」Karl-Anthony Towns說到。

而在昨日球隊成功晉級西區冠軍賽之後，Karl-Anthony Towns賽後也接受採訪，並表示：「我當然有過動容的一刻，我來到這已經9年了，我說過我想要贏球、想要為球隊做一些特別的事。所有的那些挫折、所有發生過的那些事情、所有的那些失望，最終還是迎來了這一刻。對我來說，我已經來到明尼蘇達9年了，我見過這裡任何大大小小的一切。」

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