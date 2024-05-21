那英錄影重摔不起！工作人員繼續拍 「50秒驚悚畫面」瘋傳引眾怒
57歲知名歌手那英擁有堅強唱功實力，近來不僅在《歌手2024》有精彩表現，工作滿檔的她還是推理實境秀《萌探2024》的固定班底，沒想到日前卻傳出在錄影過程中摔倒，節目卻仍繼續拍攝，這段畫面在微博上瘋傳，甚至登上熱搜，不少人都為那英的遭遇抱不平。
記者吳昕蓓／綜合報導
那英日前在錄製《萌探2024》期間，穿著裙子奔跑，在和向佐追逐的過程中被對方撲倒，一度在地上無法站起身，一旁的其他藝人為了要完成節目任務，還是拿著相機對那英說：「給妳拍張美的好嗎」，工作人員也持續拍攝，並沒有立刻中斷錄影，第一時間查看那英的身體狀況。
另一段影片中，那英在攙扶下站起來，確認身體無恙後就立刻繼續錄影，畫面曝光後，不少粉絲都為那英感到不值，認為節目處理做法不當，紛紛留言抗議，「我那姐都快60的人了，摔不起啊」、「節目組出來道歉」、「摔倒還在那裡拍」，關鍵字「那英 摔倒」甚至直接衝上微博熱搜。
這段畫面也導致向佐成為被攻擊的對象，「向佐真low啊」、「一個兩個都瘋了吧？向佐為什麼飛撲那英？這是一個老年人了不是小學生！」、「向佐怎麼到處蹭節目，他不是要當武打明星嗎」，然而也有人為向佐緩頰，「沒有呀！看仔細了，向佐慢慢放倒她的，而且向佐把自己墊在下面的，英子完全沒事」，網路上戰成一片。
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