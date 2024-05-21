交易額逾32億！23歲台男暗網創「販毒平台」　在美落網恐終身監禁

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據了解，「無痕市場」於2020年10月開始運作，由林睿庠一手打造並控制所有運營工作，擁有平台決策權。只要透過加密管道登入平台，可找到成千上萬名匿名的買家或賣家交易毒品。截至今年3月為止，光是平台收入就高達1億美元（約台幣32億3000萬元）。
在「無痕市場」上的交易商品五花八門，包括冰毒（methamphetamines）、海洛因、古柯鹼、迷幻藥（LSD）、搖頭丸、類鴉片止痛劑oxycodone、甲基安非他命、K他命（Ketamine），以及阿普唑侖（alprazolam），還有偽裝成處方箋藥品，實際上是管制類的毒品。美國司法部表示，「無痕市場」自2020年10月出現以來，已售出數百公斤的古柯鹼、甲基安非他命和其他毒品。
在平台幕後以「法老」自稱的林睿庠，十分具有商業頭腦且懂得規避，要求買家、賣家使用第三方交易機制，只接受加密貨幣存入轉出，藉此躲避政府追緝或留下痕跡。另外林睿庠還會像電商平台一樣收取5%平台手續費。美國司法部表示，「無痕市場」為林睿庠賺來數百萬美元利潤。
林睿庠被指控多項罪名，其中參與持續犯罪集團罪與密謀販售毒品兩項，若被定罪，最重可能被判處無期徒刑。
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