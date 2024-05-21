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吳宗憲「女兒」Miusa才撇陳零九緋聞！又被抓包有同款情侶鞋

▲陳零九（左）與吳宗憲「女兒」Miusa先前被拍到深夜共處17小時，如今又被抓包有同款情侶鞋。（圖／陳零九、Muisa IG）
▲陳零九（左）與吳宗憲「女兒」Miusa先前被拍到深夜共處17小時，如今又被抓包有同款情侶鞋。（圖／陳零九、Muisa IG）

記者薛羽彤／綜合報導

今年3月歌手陳零九被拍到帶吳宗憲「第四個女兒」Miusa（妙莎） ，回家過夜17個小時，事後雙方經紀公司回應是在做音樂，製作人也在場。不過眼尖網友發現，陳零九和Miusa私下似乎有一樣的鞋子，截圖PO在Dcard上直呼「這算是不藏了吧？」讓緋聞更增添幾分真實性。

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陳零九3月被周刊拍到帶Miusa回他的住處，長達17小時Miusa才離開。對此，雙方經紀公司口徑一致，稱兩人是在做音樂，當天也有製作人在陳零九家，整個晚上都在創作新歌。Miusa的經紀公司老闆吳宗憲得知此事後表示，「只知道他們有一起在做音樂…，最近也弄了一些歌，其他的我還要再查證一下！」

▲陳零九（左）與Miusa妙莎共同創作新歌，關係逐漸變得親密。（圖／Muisa IG）
▲陳零九（左）與Miusa妙莎共同創作新歌，關係逐漸變得親密。（圖／Muisa IG）
▲Miusa和陳零九被抓包有同款鞋子。（圖／Miusa IG、Dcard）
▲Miusa和陳零九（右）被抓包有同款鞋子。（圖／Miusa IG、Dcard）
近日，有網友在論壇Dcard上以「原來陳零九跟妙莎有情侶鞋？」為題發文，並截圖《娛樂百分百》的IG圖片還有Miusa的照片，「這算是不藏了吧？不藏了？鞋子都穿一樣了，感覺前女友就一定有很多可以爆的…妙莎的公司是不是有禁愛令啊？」

先前對於緋聞兩人都否認，強調單身中，如今又被抓包有同款球鞋，兩人關係看似更緊密。陳零九粉絲在底下留言回應，「也有可能是剛好買到一樣的鞋或是品味很像？不管怎麼樣都好，希望09開心沒有壓力」、「比較習慣or喜歡陳公開有女友的狀態，不會常常看到這種文。」

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