中捷、北捷喋血案巧合！雨傘進可攻退可守 日本「防砍傘」引熱議
台中捷運今（21）上午11時許發生持刀砍人事件，20歲洪姓男子身上帶著3把刀，在密閉的車廂內砍傷4人，長髮男挺身而出浴血抵抗，同車乘客也持長傘助攻，所幸在眾人合力下壓制犯嫌。回顧10年前鄭捷在台北捷運殺人事件，兩案共同巧合是雨傘都成了進可攻、退可守的隨身武器，而在日本也研發出「防砍傘」引發討論。
記者徐銘穗/綜合報導
曝光的現場影片中顯示，中捷車廂內突然傳出了騷動聲，穿棕色外套、戴黑色口罩的洪男手中握著菜刀朝其他乘客揮舞，一名長髮男子上前制止，與洪男發生扭打，頭部、臉上血跡斑斑，一旁男乘客拿著黑色長傘協助制止，最後洪男被刺青男子、阿姨們衝上前，把他壓在車門上瘋狂捶打。
回顧10年前的今天，當時年僅21歲的鄭捷在台北捷運板南線列車上逞兇時，也有名52歲的蔡姓台商，不顧右手已被鄭捷劃傷、肌腱斷裂，仍用左手握著雨傘，站在第一線抵抗鄭捷，被封是「勇傘哥」。
警方指出，隨機殺人發生在行進中的車廂時最危險，建議民眾若不幸遇到攻擊，建議最好做到「冷靜、通報、保護自己」三步驟，建議民眾盡可能以繞圓型方式閃避、後退時以側站姿勢避免跌倒，隨身攜帶雨傘、尤其是伸縮式雨傘遇狀況可立即變成防身工具，打開可阻擋對方視線，延長救援時間。
而日本節目曾介紹，京都曾有業者採用可抗切割的「耐切創線CYGUS」，並使用日本西陣織技術，製作怎麼砍都不會破的「防砍傘」，售價每把4萬6200日元（約新台幣9560元）。不過，這麼厲害的傘竟有兩個致命問題，一是不防水，水滴會穿過傘面滴落；二是不遮光，陽光也會穿過傘面，無法為使用者遮陽。