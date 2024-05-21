中捷男持刀砍人！鄭捷10年前才犯案　兇手常見「6大人格特徵」曝

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車廂傷人案難避免 提高警覺求自保
精神科醫師楊聰財曾在鄭捷殺人案後指出，隨機傷人事件可能會在任何時間點發生，且地點也可能就在生活周遭，平時無法完全避免，最好的保護方法就是學會如何自救，並隨時提高危機感和警覺性，防範於未然。
楊聰財建議，民眾都應該要學習基本的防身技巧，或是隨身攜帶雨傘、包包等物品，在危急時刻可以拿出來當作防身工具，外出也最好有人陪伴同行。此外，到公共場合盡可能先觀察逃生路線，或攜帶哨子當作求救工具，在意外發生時才有防身準備。
無差別隨機殺人頻傳！兇手6大人格特徵
日本曾針對差別隨機殺人、傷人事件多位兇手進行人格分析，發現犯嫌通常具有6大特徵，包含男性；年齡介於20至40歲；不常社交的繭居族；大腦容易感到挫折、憂鬱、焦慮而失控；吸毒或患有精神疾病；經常將失敗原因怪罪於他人，並有「你讓我難過，我也不讓你好過」的想法。
楊聰財進一步指出，現代科技越來越先進，且社會個人主義盛行，多數人日常生活中充斥電腦、手機等3C用品，降低了人與人之間的互動性和親密感；此外，社會貧富不均的現象越來越嚴重，再加上少子化影響，現代小孩較無法適應壓力，以及學會自行排解壞情緒，就容易在遭受挫折時產生報復心態，甚至訴諸於行動。
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