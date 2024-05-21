中市敬老愛心卡　議員應納入國民運動中心使用

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謝志忠表示，台中市目前已經邁入高齡社會，老年人口比例為15.79%，根據天下雜誌的調查顯示，台灣老人臨終前平均臥床時間是8年，相比芬蘭平均為8天、北歐國家平均為2週，希望每一個人可以健康的逐漸老去走完人生，因此，維繫健康就顯得非常重要。
謝志忠說，敬老愛心卡的用意除了尊敬長輩以外，也要幫助銀髮族健康的使用，目前台中市累計發卡數為66萬多，比去年成長2萬多，代表使用率與執行率持續成長，建議市府，預算已經連續四年都是7億6000萬，去年預算執行數達97%，預算應該依發卡數比例增加。
謝志忠再根據112年教育部體育署運動i台灣2.0運動現況調查統計指出，台中市的BMI為42.9，六都第一，居高不下；民眾規律運動人口比例32.6%，六都排名最後；又台中市民每週平均運動次數是3.41次，也是六都最少。因此，市府應該給市民一個友善的運動環境、健康運動，並讓老年人在最後的人生往健康的方向努力，強烈要求市府提出對策，鼓勵市民出門運動。
謝志忠進一步表示，台中市敬老愛心卡可以使用在交通、醫療、運動方面，發卡數量與執行數也穩定成長。根據教育部體育署推動的「運動i台灣2.0」計畫中提到身體活動不足，為全球前死亡率之前十大危險因子；再根據hello醫師的報導提出游泳、騎鐵馬也被列為適合老人有氧運動的推薦項目。謝志忠強烈建議市府讓敬老愛心卡更好用，16個市立游泳池與Youbike，應該納入敬老愛心卡的使用，鼓勵市民、銀髮族走出戶外，健康運動。
張玉嬿說，市府也應該強化老人運動指導人才的培育，在學校與社區內均儘可能的將空間供老人完整地使用，增加公益時段強化高齡者對運動參與的動機；同時，國民運動中心應該選擇每個月至少有一天市民日，所有收費項目都該打9折，推廣運動的決心要讓市民有感。
議員強烈要求市府擴大敬老愛心卡的使用範圍，增加市立游泳池與Youbike，國民運動中心增加六、日的公益時段，讓銀髮族享有更健康的老年生活。
社會局長廖靜芝表示，敬老愛心卡主要是希望長輩促進社會參與，目前累計發卡數約66萬多張，適用的項目有3大面向。第一、交通優惠部分，包含公車、計程車、台中捷運及國道客運等，去年7月1日開始台鐵也可使用；二、醫療減免部分，衛生所及衛生局合約診所，每次皆可扣抵部分負擔；三、運動優惠部份，可適用運動局的國民運動中心（運動公園），使用率算相當高。