變頻冷氣「最大遺珠品牌」公開了！師傅改裝這台：水準不輸日立的

不為找理由所苦 AI技術「荒謬理由產生器」爆紅！

▲近期網路瘋傳的「荒謬理由產生器」你玩了嗎？快來看看自己會生產出多荒謬的理由。（圖／品牌提供）
▲近期網路瘋傳的「荒謬理由產生器」你玩了嗎？快來看看自己會生產出多荒謬的理由。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

越長大後越會發現人生真的是好難啊，有人說「逃避雖可恥但有用」果然沒錯，總會有許多時候很想要找個理直氣壯地藉口躲起來，或者用個漂亮的理由將內心不敢說的話說出來！那最近爆紅的「荒謬理由產生器」你玩過了嗎？無論是要傳給老闆、朋友，或是你要用什麼樣的語氣和理由，荒謬的、有趣的都直接產給你！

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近期在網路瘋傳的「荒謬理由產生器」，只要簡單四個步驟，就能為你量身訂做一組荒謬卻又實用的好理由！首先你先想好這個理由打算對誰說，可以是你的老闆、家人朋友，也可以是你的另一半！接著就大膽地把你想要找理由的事情填入，無論是芝麻綠豆大的小事，還是想要逃避的煩事都可以！接下來最酷的來了，你可以決定你的荒謬理由有多荒謬，從「幽默風趣」、「異想天開」到「荒謬至極」，看你要當個幽默王還是荒謬大師都可以！最後，再選擇你想要用什麼樣的語氣講出理由，包括「凶狠直接」、「委婉討好」還有「理性論述」，思考一下對方的個性來個「因材施教」，AI小助手就會為你產出超酷的理由，讓你立刻成為「最強理由王」！

▲多名網紅跟風玩遊戲，不只產出各自的荒謬理由，還有機會抽中「iPhone 15 128G」！（圖／品牌提供）
▲多名網紅跟風玩遊戲，不只產出各自的荒謬理由，還有機會抽中「iPhone 15 128G」！（圖／品牌提供）
多名網紅也紛紛Po出自己的「荒謬理由」，像是呱吉就想找個理由「只回女網友訊息」，得到的答案是「因為我相信女性的直覺和情感智慧，在幫助他人時能提供更溫暖及貼心的支持」，又理性又荒謬的回覆完全就是呱吉會說出來的話！另外網紅High咖也尋求協助，想找一個跟女友解釋不想洗碗的理由，結果幽默值點滿的荒謬理由產生器給出「我很怕碗具，因為它們總是會偷偷跑來咬我一口，我真的很害怕，希望您能體諒」，超無厘頭的回答跟幽默的High咖超符合，只是不知道女友會做何感想！而網紅The Chen則想和老闆爭取節目上線，得到的荒謬理由是「因為我無法容忍再看到世界上有人不會摺紙飛機」，讓The Chen大讚這理由太有創意！看到這超有趣的「荒謬理由產生器」，還不趕快跟風玩看看，而且只要在6/30前將這「瞎掰」的理由結果發到instagram個人限時動態並公開標記葡萄王官方帳號(@gk.healthlife)，就有機會抽中「iPhone 15 128G」！

雖然一天之中有太多時候需要個漂亮的理由讓日子安然度過，但葡萄王康普茶的好喝，可是完全不需要理由的！尤其隨著夏天越來越靠近，不用再喝手搖飲消暑了，低糖、低卡的葡萄王康普茶有經典茶香與葡柚蜜香兩種口味，順口解膩沒有罪惡感，還添加了促進新陳代謝與助排便的雙纖、鳳梨酵素，最適合飯後來一瓶，在全台各大超商、通路都買得到！

▲大受歡迎的康普茶除了低糖、低卡以外，還添加了促進新陳代謝與助排便的雙纖、鳳梨酵素，成為大家飯後解膩神器。（圖／品牌提供）
▲大受歡迎的康普茶除了低糖、低卡以外，還添加了促進新陳代謝與助排便的雙纖、鳳梨酵素，成為大家飯後解膩神器。（圖／品牌提供）
葡萄王康普茶不只好喝，現在也要好康大方抽！即日起至6/30凡購買葡萄王康普茶雙纖飲「經典茶香風味」或「葡柚蜜香風味」，並加入葡萄王Line官方帳號「@葡萄王好康GO」好友綁定成功，就可以參加發票登錄排行榜挑戰與抽獎！活動期間購買指定產品瓶數前三名的消費者就能獲得東京機加酒、百貨禮券等價值10萬好禮，加碼再抽iPhone 15及超商購物金！超多大獎等著你來拿，看來在這個夏天就算用「荒謬理由產生器」，也找不到任何理由不喝爆葡萄王康普茶了！

荒妙理由產生器：https://www.kombucha-reason-generator.grapeking.com.tw/

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