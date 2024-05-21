不為找理由所苦 AI技術「荒謬理由產生器」爆紅！

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多名網紅也紛紛Po出自己的「荒謬理由」，像是呱吉就想找個理由「只回女網友訊息」，得到的答案是「因為我相信女性的直覺和情感智慧，在幫助他人時能提供更溫暖及貼心的支持」，又理性又荒謬的回覆完全就是呱吉會說出來的話！另外網紅High咖也尋求協助，想找一個跟女友解釋不想洗碗的理由，結果幽默值點滿的荒謬理由產生器給出「我很怕碗具，因為它們總是會偷偷跑來咬我一口，我真的很害怕，希望您能體諒」，超無厘頭的回答跟幽默的High咖超符合，只是不知道女友會做何感想！而網紅The Chen則想和老闆爭取節目上線，得到的荒謬理由是「因為我無法容忍再看到世界上有人不會摺紙飛機」，讓The Chen大讚這理由太有創意！看到這超有趣的「荒謬理由產生器」，還不趕快跟風玩看看，而且只要在6/30前將這「瞎掰」的理由結果發到instagram個人限時動態並公開標記葡萄王官方帳號(@gk.healthlife)，就有機會抽中「iPhone 15 128G」！
雖然一天之中有太多時候需要個漂亮的理由讓日子安然度過，但葡萄王康普茶的好喝，可是完全不需要理由的！尤其隨著夏天越來越靠近，不用再喝手搖飲消暑了，低糖、低卡的葡萄王康普茶有經典茶香與葡柚蜜香兩種口味，順口解膩沒有罪惡感，還添加了促進新陳代謝與助排便的雙纖、鳳梨酵素，最適合飯後來一瓶，在全台各大超商、通路都買得到！
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