金智媛《淚之女王》爆紅！見面會50萬人在線 800多個位子搶破頭
韓劇《淚之女王》超夯，日前播出大結局以24.9％收視率，創下tvN電視台史上最高紀錄。女主角金智媛也因為在劇中精湛的演出，以及與超人氣男神金秀賢的搭檔，讓她的人氣瘋狂飆升。昨（8）日，金智媛出道14年以來首場粉絲見面會門票在晚間7點開放搶票，一瞬間吸引超過50萬人在線搶票，粉絲們為了800多個位子搶破頭，為的就是想一睹女神風采。
記者張一笙／綜合報導
金智媛日前宣布將舉辦14年演藝生涯以來首場粉絲見面會，消息一公布讓大批粉絲都十分興奮，金智媛的經紀公司「HighZium studio」也在月初宣布，金智媛將在6月22日及23日於首爾麻浦區的「Shinhan pLay Square」舉辦粉絲見面會。
但由於舉辦見面會的場地「Shinhan pLay Square」只有424個座位，因此昨日晚間7點開賣時，一口氣湧進50萬人等著買票，有不少粉絲在社群平台上曬出自己開賣當下就登入官網的畫面，未料前面已經有50多萬人排隊。《NOWnews今日新聞》親自查證，分別在開賣後30分鐘及開賣後1小時30分鐘後的排隊人數，分別是15萬9千多人及3萬1千多人仍在線上排隊，可見金智媛人氣驚人。
金智媛出道以來憑著超高顏值及精湛演技，讓她在每一部作品中都能獲得亮眼成績。這次主演韓劇《淚之女王》後再攀事業高峰，讓她的一舉一動都是粉絲及媒體之間的關注重點。不過金智媛的見面會選在僅能容納424人的地方，以她的頂流人氣似乎完全不夠，掀起韓國、台灣甚至日本粉絲們在網路上一片哀嚎，希望能夠多開幾場，或是找個更大的場地舉辦。
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