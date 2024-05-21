不斷更新／20歲男「攜帶3刀」中捷砍人！血濺車廂 殺人未遂送辦
台中捷運驚傳砍人案！今（21）日中午11時03分，20歲的洪姓男子在台中捷運綠線水安宮站上車後，立即亮刀朝乘客揮砍，一名長髮的許姓男子英勇扭打對抗，和另名手持黑傘的民眾，攜手朝向洪男攻擊，希望能保護車內民眾，許姓男子最終滿臉鮮血負傷逃離，後續洪男仍「亮刀」衝向人群，尖叫聲傳遍車廂，但眾人仍抓準時機，將洪男逼至車窗壓制，沒有釀成更大的傷亡，最終事件導致27歲的許男、17歲的男性與洪男3人受傷。
記者孫唯容／綜合報導
警方獲報後派出大批警力趕抵現場，車廂內滿是鮮血，洪男犯案後以「大字形」躺在地上，露出肚子、精神疑似恍惚，由於他有自傷、傷人之虞，緊急對他上銬實施管束，過程中他還告知警方作案用的刀子被他丟出去，後續警方將他帶往出口時，他突然情緒失控大吼，「我會坐！我會坐！」，並大聲哭號「你為什麼要這樣？」後續洪男戒護送醫。
據了解，涉案的洪姓男子是高雄人，疑似患有精神相關疾病，是高雄衛生局列管人口，洪男原本就讀高雄某醫專護理科，曾在醫院實習不明原因暫停，洪男昨天就先北上，在案發現場警方找到3把刀子，分別為2把水果刀、1把菜刀，而洪男與2名被害人街互不相識，目前警方依「殺人未遂」將洪男送辦，詳細犯案動機仍待進一步釐清。
3名傷者皆送往林新醫院救治，嫌犯20歲洪姓男子，右手多處割傷，許男傷勢集中臉部，後續將聘請專業美容醫師替許男進行手術；17歲少年部分，傷勢集中右半部，右肩、右胸、右上臂共22公分撕裂傷。