威力彩電選1注就中　頭獎得主捐款雲縣府500萬元挹注社福

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此筆捐款預計挹注的社福計畫包括，「弱勢家庭脫貧支持服務計畫、身心障礙兒少友善校園及展演環境充實計畫、政府保護個案協助計畫、社會福利服務中心脆弱家庭（兒童及少年委託安置）計畫、長青食堂及社區照顧關懷據點維持及增設計畫」，各獎助100萬元整，總計500萬元。
雲林縣長張麗善表示，非常感謝中獎人雲林的女兒願意回饋故鄉，雖然在外縣市上班，仍心繫雲林，並且願意和社會共同分享這份資源，同時承諾雲林縣政府必定會將這筆500萬元善款妥善運用，以達到最大效益。不論是弱勢家庭的脫貧計畫、身障兒少友善校園及展演環境充實計畫、兒少保護個案協助計畫、脆弱家庭安置計畫，或是針對雲林縣高齡化的問題，給予長者更多、更完善的照顧，施行長青食堂及社區照顧關懷據點維持及增設計畫，縣府團隊將會以嚴謹審慎的經營規劃與執行效率，提供雲林縣弱勢族群及家庭更多實質的照護與輔導措施。
台灣彩券董事長薛香川表示，這位中獎人是位年約30多歲的未婚女性，出生在雲林、現於高雄的貿易公司工作，平時不常購買彩券，某天下班路上經過彩券行，心血來潮想買一張，電選一注即幸運中威力彩頭獎；開獎當天看開獎節目對獎號時感到不可思議，隔天還特地買報紙再次對獎，確認完獎號後才相信自己中頭獎。
頭獎得主捐款雲林縣政府的動機是從大學畢業後，響應政府的南向政策，前往東南亞國家教書為期半年，中獎人認為這段經驗是十分難得的人生體驗。這次幸運中獎，感念過去受到政府協助，也想回饋故鄉，因此決定捐出500萬元給雲林縣政府補助弱勢團體，另外，也捐出500萬元予中國信託慈善基金會，委託基金會運用於台灣偏鄉兒童的各項照顧，共計捐出1,000萬元。
社會處處長林文志表示，雲林全縣人口數共66萬多名，身心障礙者大約5萬名，占總人口數7.4﹪，感謝台灣彩券公司所捐助的五項計畫，社會處會更加用心地來推動。今(113)年小型復康巴士營運服務車輛更增編至57輛，並且還有一台大型復康巴士也加入服務行列協助身心障礙者參與戶外活動。現今除了透過電話預約車輛，更開發線上預約系統及手機官方line綁定等多元預約方式，希望讓身心障礙者都能得到妥善及便捷的服務。另外，雲林縣府自112年發放60-64歲身心障礙者重陽敬老禮金，及預計自113年7月起補助65歲以上中度身心障礙者自付健保費補助(每人每月826元為上限)，及補助本府65歲以上輕度身心障礙者50%健保自付保費(原補助25%，7月起另追加補助25%)，藉此打造完善的身心障礙福利。
林文志指出，縣府在去年開始推行「雲林縣獨居長者及弱勢家戶防寒、防餓雙B計畫」(Better Food & Better Housing福德好神雙B計畫)，透過結合慈善單位及義工團提供獨居長者及弱勢家戶良好餐飲服務及保暖衣物，改善獨居長者及弱勢家戶居住環境，長青食堂也成長至177處、社區照顧關懷據點目前也成長至165處，兒童及少年未來教育與發展帳戶自106年開始推動，目前本縣本縣已有765位申請參加兒少教育發展帳戶，申請率達61％，位居全國第10名。