巷仔內／從鄭捷到中捷砍人案　破洞的社會安全網該如何織起？

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許多加害者可能也是社會中的被害者，曾經受到創傷，導致心靈破碎，這些碎片化為利刃再刺向社會，然而這些加害者在事件發生當下是不可控的，所以並非單靠立法就能完全杜絕，還是需要家庭、學校教育、社會關懷織起緊密的網，每一步都可能有破洞，所以需要時時刻刻修補，才能接起可能發生的每一個遺憾。
更具體來說，事件發生後，政府能不能正視問題，剖析兇嫌的生命經歷，探討是什麼原因讓一個少年走上不歸路，為何我們的社會讓他們宛如走在鋼索上，每一步都搖搖晃晃，卻無人伸手，最終讓他們失足墜落，傷己也傷人，進一步若有結論了，也得補起破網並堅持維護，預防下一個罪犯產生。
必須承認的是，犯嫌的一刀刀，傷害了社會，有人受傷、有人驚慌，那些無處釋放的情緒找到破口，於是網路上開始獵巫、貼標籤，湧入犯嫌社群留言，甚至攻擊其家人，可正如台劇《我們與惡的距離》中，飾演加害者母親的謝瓊煖悲痛道出「全天下沒有一個爸爸媽媽，要花個二十年，去養一個殺人犯」。
前立委段宜康也曾提及，社會希望看到殺人者能夠立刻伏法，但用這樣最直接簡單的手段，我們也要捫心自問，是否都盡到了所有窮盡可能的預防的手段。回歸到原點，社會宣洩不安與焦慮後，就算很痛，就算真相很醜陋，我們還是必須去面對他們傷人的動機，探討死刑之前，先盡力避免出現下一個傷人案。
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