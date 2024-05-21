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巷仔內／從鄭捷到中捷砍人案　破洞的社會安全網該如何織起？

▲今天是「鄭捷北捷殺人案」10周年，江子翠站下午4時舉辦追悼會，許多民眾前往獻花。（圖／記者張志浩攝）
▲今天是「鄭捷北捷殺人案」10周年，江子翠站下午4時舉辦追悼會，許多民眾前往獻花。（圖／記者張志浩攝）

記者許若茵／特稿

10年前的今天，21歲的鄭捷在台北捷運揮刀，造成4死24傷慘案，事發後2年遭槍決伏法，10年後的今天，20歲的洪姓男子在台中捷運揮刀，連同他自己共4人受傷。在討論廢死、不廢死之前，我們是不是應該想想，這個社會發生什麼事，逼得2名正值青春歲月的少年上街傷人？社會安全網哪裡破洞，讓沒有接住破碎的心轉成利刃？社會大眾獵巫、發洩情緒了，然後呢？如果我們始終找不到背後的原因，這樣的傷人案只會一再發生。

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從鄭捷到中捷砍人案，10年間，年齡相仿的2名少年在捷運上傷人，掀起民眾擔憂、恐慌，深怕成為下一個受害者，但解決問題的方式，並不該只是「解決有問題的人」，我們並不是要去同情他的行為，而是得了解他背後為什麼要這麼做，避免下次事件再發生。

許多加害者可能也是社會中的被害者，曾經受到創傷，導致心靈破碎，這些碎片化為利刃再刺向社會，然而這些加害者在事件發生當下是不可控的，所以並非單靠立法就能完全杜絕，還是需要家庭、學校教育、社會關懷織起緊密的網，每一步都可能有破洞，所以需要時時刻刻修補，才能接起可能發生的每一個遺憾。

更具體來說，事件發生後，政府能不能正視問題，剖析兇嫌的生命經歷，探討是什麼原因讓一個少年走上不歸路，為何我們的社會讓他們宛如走在鋼索上，每一步都搖搖晃晃，卻無人伸手，最終讓他們失足墜落，傷己也傷人，進一步若有結論了，也得補起破網並堅持維護，預防下一個罪犯產生。

必須承認的是，犯嫌的一刀刀，傷害了社會，有人受傷、有人驚慌，那些無處釋放的情緒找到破口，於是網路上開始獵巫、貼標籤，湧入犯嫌社群留言，甚至攻擊其家人，可正如台劇《我們與惡的距離》中，飾演加害者母親的謝瓊煖悲痛道出「全天下沒有一個爸爸媽媽，要花個二十年，去養一個殺人犯」。

前立委段宜康也曾提及，社會希望看到殺人者能夠立刻伏法，但用這樣最直接簡單的手段，我們也要捫心自問，是否都盡到了所有窮盡可能的預防的手段。回歸到原點，社會宣洩不安與焦慮後，就算很痛，就算真相很醜陋，我們還是必須去面對他們傷人的動機，探討死刑之前，先盡力避免出現下一個傷人案。


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