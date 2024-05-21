楊繡惠火爆性格秒轉性！錄影失控「掏現金全撒了」 竟是因這件事
《綜藝新時代》日前到宜蘭錄影，主持人楊繡惠體驗粽子職人工作，並安排義賣粽子將全數收入捐贈給「聖嘉民啟智中心」，楊繡惠跟著團隊一到現場，直呼滿滿感動，火爆嗆辣個性突然轉性，變成溫柔公主，直接掏出身上所有現金捐款，提及最近的虐童案，她更氣憤表示：「這些都不是人」。
記者吳昕蓓／綜合報導
楊繡惠回憶當時，啟智中心院長黃鈺雯特地出來迎接大家，在聊天過程中，院長提到中心專門接收的弱勢孩子都是「別人不要的我們要」，這一句話讓楊繡惠感動不已，直接脫稿演出，掏出身上所有現金捐款，還直呼現金帶太少，承諾日後有機會會再回去捐款，善行讓全場為之動容。
楊繡惠本來想為善不欲人知，但轉念一想，認為透過自己或節目的力量讓更多人知道啟智中心，也是善事一件，她提到和姪子外出用餐時，對方非常調皮，因此讓她知道照顧孩子的辛苦，更何況這裡收容的孩子很多都是因為重度障礙，爸媽生下來就遺棄的孤兒，院方會教導他們獨立照顧自己，儘管整間院所的孩子都不是院長親生的，但她都視如己出。
楊繡惠雖然個性嗆辣卻心很軟，忍不住直呼，好險當天剛好抵達時間很晚，不方便見到啟智中心的孩子們，不然她都要在一旁偷偷哭擦眼淚，一來是心疼孩子們、難過老天的不公平，二來也是感動還是有很多人無怨無悔付出在照顧他們。提及近來發生的虐童案、吸毒媽悶死兒女的案件，楊繡惠也氣憤直言：「這些都不是人，小孩已經夠少了，還這樣心狠手辣，這樣還有人要反對死刑嗎？」用自己方式為孩子發聲。
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