殺人未遂犯脫逃！2天前就抵達北市 新北教育局急宣布校園不開放
涉犯殺人未遂判刑確定的39歲簡姓男子，遭判刑3年定讞，但其音罹患思覺失調症，遭施以監護5年，豈料他竟在本（5）月19日趁工作人員一時未注意從吸菸區脫逃，基隆市政府教育處20日緊急宣布停止全市校園開放，稍早傳出簡男搭乘客運到台北南京三民周邊，北市教育局已緊急宣布各級學校從今晚到明晨暫停開放，新北市教育局晚間也宣布，全市29區校園自，即起至明天（22）日均暫停開放，如有延長再行通知。
記者林莞茜／綜合報導
據了解，今年1月間，簡男於北市持玻璃酒瓶攻擊民眾，造成對方頭、頸部及全身多處受傷，多根手指的伸肌腱斷裂，所幸路人出面制止，簡男才停下攻擊。案經北院一審，認為簡男罹患思覺失調症，未曾接受完整的治療，導致他產生幻聽而失控攻擊路人，依殺人未遂罪判處期徒刑3年，並在執行前須進行5年的監護，交由台北地檢署執行，簡男也在3月住院，並配合院方治療，據院方表示，簡男與其他病友互動也正常，未出現攻擊傾向或行為，病情相對穩定。
不過，簡男昨日趁工作人員一時未注意從吸菸區脫逃，目前尚無法掌握簡男脫逃原因，而在刑事局發布的資訊中，簡男脫逃後行蹤不明，身穿白色上衣、長袖方格紋襯衫和黑色長褲，因涉及殺人未遂罪，具有攻擊性，提醒警方查緝時注意自身的安全。
警方今（21）日公布簡男逃逸路線圖，稍早傳出其搭乘客運前往台北市，並在南京東路與三民路口下車，目前行蹤仍不明。警方呼籲，民眾若發現身邊周遭有外貌相似、形跡可疑的男子，請立即撥打110或（02）24326737第四分局偵查隊通報。
新北市稍早宣佈，為維護校園安全，全市29區校園自即日起至5月22日止暫停開放，如有延長會再行通知，同時呼籲各校加強校園巡查及門禁管理，並與警察局密切聯繫，也提醒學生上、放學盡可能結伴同行，勿在外逗留，若有發現可疑人士，請於第一時間通報警方與教育局校安室。
教育局持續落實要求各級學校有效管理校園環境，強化校園安全防護宣導教育及演練，以防範外力入侵校園，共同維護教職員工生人身安全。