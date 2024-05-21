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自來水管被台電挖破！水公司25日對北高雄做36小時停水影響19萬戶

▲台灣自來水公司第七區管理處25日針對北高雄地區做大區域停水，將影響約19萬戶民眾。(圖／記者黃守作攝)
▲台灣自來水公司第七區管理處25日針對北高雄地區做大區域停水，將影響約19萬戶民眾。(圖／記者黃守作攝)

記者黃守作／高雄報導

台灣自來水公司第七區管理處自即日起至6月14日，緊急在高雄市仁武區水管路及仁林路口實施交通管制，以辦理管線工程，並於25日中午12時至26日深夜0時，針對北高雄地區做36小時停水，將有19萬戶受到影響，請民眾提前儲水備用。

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▲台灣自來水公司第七區管理處25日針對北高雄地區做大區域停水，將影響約19萬戶民眾。(圖／記者黃守作攝)
▲台灣自來水公司第七區管理處25日針對北高雄地區做大區域停水，將影響約19萬戶民眾。(圖／記者黃守作攝)
台灣自來水公司第七區管理處處長林家煌表示，該處於5月16日晚間接獲通報，位於高雄市仁武區仁林路北側200公分自來水管，遭受台電施工單位進行地下管線推進工程不慎挖損，導致地面漏水，該處乃緊急在仁武區水管路及仁林路辦理管線工程，工程期間進行交通管制。

林家煌說，該處接獲通報第一時間，即成立緊急應變小組與前進指揮所，由於受損之管線為北高雄地區主要送水管，為避免修復管線期間停水過長，影響民生及產業用水，乃緊急辦理仁武園區150公分臨時管線工程，完成後利用臨時管線支援送水，減少200公分送水管維修期間供水缺口，以確保北高雄地區供水無虞。

林家煌並說，緊急臨時管線施工期間為5月20日至6月14日，預定於仁武區水管路三段596之1號前(東向接近焚化爐前約300公尺)，與仁林路及仁安一巷交叉口進行管線改接，施工期間將進行調撥車道及派專人協助交通指揮，請來往民眾、車輛經過工區時，配合減速慢行，以維安全。

▲台灣自來水公司第七區管理處25日針對北高雄地區做大區域停水，將影響約19萬戶民眾。(圖／記者黃守作攝)
▲台灣自來水公司第七區管理處25日針對北高雄地區做大區域停水，將影響約19萬戶民眾。(圖／記者黃守作攝)
林家煌指出，經評估搶修此管線停水範圍大、影響時程較長，為降低影響時間及範圍，乃先辦理150公分自來水管線工程支援，預定停水改接時間為5月25日中午12時至5月26日深夜0時，共計36小時，停水地區包括，橋頭、梓官、彌陀、楠梓、大社區，以及左營區大部分區域，與岡山、仁武、燕巢、鼓山、大樹等部分區域，影響約19萬戶，請民眾事先儲水備用。

林家煌並指出，該處估計此次除停水、降壓區域外，其餘地區仍保持正常供水，但在恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高之地區，因水壓需一段時間才可恢復正常，致恢復供水時間會較延遲。
 

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