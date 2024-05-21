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新航班機遇亂流迫降曼谷！機艙恐怖畫面曝　乘客回憶驚魂急墜瞬間

▲新加坡航空一架編號SQ321從倫敦飛往新加坡的波音777-300ER客機，由於遭遇強烈氣流，今日下午4點左右緊急迫降在曼谷素萬那普機場，目前已知至少造成機上1人死亡、30人受傷，有網友在X上分享事故班機內的現場照片，可以想像當下機上的混亂。（圖／翻攝自@invincible39的X）
▲新加坡航空一架編號SQ321從倫敦飛往新加坡的波音777-300ER客機，由於遭遇強烈氣流，今日下午4點左右緊急迫降在曼谷素萬那普機場，目前已知至少造成機上1人死亡、30人受傷，有網友在X上分享事故班機內的現場照片，可以想像當下機上的混亂。（圖／翻攝自@invincible39的X）

記者倪浩軒/綜合報導

新加坡航空一架編號SQ321從倫敦飛往新加坡的波音777-300ER客機，由於遭遇強烈氣流，今日下午4點左右緊急迫降在曼谷素萬那普機場，目前已知至少造成機上1人死亡、30人受傷，而有網友在X上分享事故班機內的現場照片，可以看到機艙內一片凌亂，食物灑一地，行李艙被撞凹，甚至隔板都直接掉下來，畫面十分驚悚。

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▲行李艙被撞凹，甚至隔板都直接掉下來，畫面十分驚悚。（圖／翻攝自@invincible39的X）
▲行李艙被撞凹，甚至隔板都直接掉下來，畫面十分驚悚。 （圖／翻攝自@invincible39的X）
目前新加坡航空的臉書最新聲明上仍寫死亡人數是1人，30位傷者中有18人住院，而機上其餘乘客也仍在現場接受檢查，不過中國央視新聞則稱引述泰國媒體報導，死亡人數已經上升為2人。

根據《路透社》報導，這架班機於倫敦當地20日晚間從倫敦起飛，原定飛往新加坡，但因途中遭遇強烈氣流，在泰國曼谷素萬那普機場緊急迫降，機上總共載有211名乘客和18名機組人員。

新加坡航空強調，向死者家屬致上最深切的哀悼，對於乘客和機組人員遭遇意外深表歉意，目前當務之急是與泰國當局合作，提供一切必要的醫療援助。至於事故詳細發生原因與始末，新航尚未提供更進一步的說明。

不過有網友在X上發文分享事故班機內的現場照，可以看到機艙內一片凌亂，食物灑一地，行李艙被撞凹，甚至隔板都直接掉下來，還有空服員臉上掛彩流血，畫面十分驚悚。

根據《路透社》報導，一位28歲的機上乘客阿茲米爾（Dzafran Azmir）透露飛機當時急劇下降，所有未繫安全帶的旅客都被拋飛。而根據《美聯社》分析「FlightRadar 24」的數據，當時事故班機在3分鐘內由3萬7000英尺的高度急墜至3萬1000英尺，然後在3萬1000英尺的高度停留了大概10分鐘，之後就在半小時內於曼谷緊急迫降。而素萬那普機場也已經收到通知，許多救護車出動至機場待命，轉移乘客接受治療。


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