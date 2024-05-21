國台辦再轟賴清德就職演說是「台獨自白」：充斥著敵意與挑釁
總統賴清德昨（20）日在就職說提到「兩岸互不隸屬」，遭中國國台辦發言人陳斌華痛批暴露「台獨工作者的本性」，而陳斌華今晚再度發聲，批評賴清德演說內容充斥著「敵意與挑釁、謊言與欺騙」，是一篇徹頭徹尾的「台獨自白」。
記者倪浩軒/綜合報導
國台辦深夜以答記者問的形式發布聲明，再度針對賴清德的就職演出發表指責。陳斌華通篇以「台灣地區領導人」代替賴清德，表示賴清德「販賣兩國論」，上任伊始就迫不及待露出「台獨」真面目，「態度極為猖獗，主張更加激進」。
陳斌華也老調重彈，重申台海現況是「台灣自古以來屬於中國，大陸與台灣同屬一個中國，台灣是中國的一部分」。陳斌華痛批賴清德乞求外部勢力為其謀「獨」挑釁撐腰打氣，充當外部勢力遏制中國發展的「馬前卒」和「急先鋒」，警告賴清德妄圖「倚外謀獨」只會自食惡果，「棋子」必將成「棄子」。
陳斌華認為賴清德煽動「反中抗中」情緒，勾連外部勢力，只會將台灣推向兵兇戰危的險境，給廣大台灣同胞帶來深重災禍，「必須指出的是，大陸居民、學生不能赴台旅遊、就讀，完全是民進黨當局所造成的」，最後再度強調無論賴清德講了什麼，都「阻擋不了祖國終將統一的歷史大勢，祖國完全統一一定要實現，也一定能實現」。