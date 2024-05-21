影／批這兩人是真小人、偽君子 沈伯洋嗆：到青島東面對人民！
立法院今（21）日續審國會改革法案，藍白聯手將院會延會至0時，民進黨團則透過表決戰術力阻法案通過，綠委沈伯洋發言時直指法案寫的很爛，而就連一個條文都寫不好，道理很簡單，因為這些法條原先是出自藍委傅崐萁版本，相較於黃國昌偽君子，傅崐萁就是真小人，一開始條文寫的亂七八糟，這時就是要有一個偽君子來潤飾，更嗆如果兩人要負責，就一起跟他到青島東路，他來保護兩人面對人民，到底寫了什麼侵害人權、禍國殃民的法案。
記者陳威叡／台北報導
沈伯洋說，今天民進黨團喊了一整天的口號，就是要反黑箱、反擴權，國民黨一直舉牌說要支持民進黨法案，但就算是民進黨寫的法案，寫得再好的法案，在沒有討論就不應該過去，如果法條不經討論，沒有經過各黨協議，就不應該二讀。
沈伯洋說，在第50條中，立委調查秘密有關事項規範，不用博士學位就可以知道寫多爛，任何法律中，第一要討論主體到底？第二是對象是誰？第三是能夠做什麼？第四做完之後有沒有義務？而50條只有訂一件事情，保密義務有多長，一個條文都寫不好。
沈伯洋說，這道理很簡單，因為這些法條，最早的時候提出版本是來自傅崐萁，相較於黃國昌偽君子，傅崐萁就是真小人，就是要調查，所以一開始條文亂七八糟，這時就需要偽君子來潤飾，但又怕寫太好不能擴權，所以只訂了一個要件在上面。
沈伯洋喊話藍白立委，不要上了失速列車，這絕非全國人民想要的，更向傅崐萁、黃國昌說，如果要負責等下一起去青島東路，由他保護安全，去面對人民，告訴他們到底寫了一個侵害人權、禍國殃民的法案。