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不落其手！彭博：若中國武攻台灣　ASML及台積電將遠端癱瘓光刻機

▲有知情人士指出，如果中國武力犯台，荷蘭半導體生產設備製造商ASML及台積電有辦法從遠端癱瘓晶片設備。（圖／美聯社／達志影像）
▲有知情人士指出，如果中國武力犯台，荷蘭半導體生產設備製造商ASML及台積電有辦法從遠端癱瘓晶片設備。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

總統賴清德在5月20日的就職典禮上發表演說，使得中國氣的大為火光，國台辦還一連兩天批評他「台獨」，讓兩岸關係再度緊張，也使得外界擔憂，如果中國入侵台灣，台灣最先進的晶片製造業將如何自保？有知情人士指出，如果中國武力犯台，荷蘭半導體生產設備製造商艾司摩爾（ASML）及台積電有辦法從遠端癱瘓晶片設備，避免其落入中國之手。

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根據《彭博社》報導，有兩名知情人士透露，美國政府官員先前曾向荷蘭和台灣當局表達擔憂，指出由於台灣負責製造全球大多數的先進半導體，如果中國升高敵意，對台灣發動攻擊，屆時該如何自保。

另兩名知情人士表示，荷蘭政府就這項威脅與ASML會面時，該公司向官員保證有能力遠端停用這些晶片製造機器。他們補充稱，荷蘭當局已經對中國可能侵犯台灣進行模擬，以便加強評估風險。

ASML、台積電及荷蘭對外貿易暨發展合作部發言人拒絕置評。白宮國家安全委員會、美國國防部和美國商務部的發言人沒有回覆置評請求。

據了解，ASML製造的「極紫外光曝光機」（extreme ultraviolet lithography，EUV）是世界上唯一能夠製造最先進晶片的設備。這種光刻機可以製造出具有人工智慧以及高階軍用的應用晶片。 EUV大小與城市公車相當，每台售價超過2億歐元，需要定期維修和更新，如果沒有ASML的備用零件，它們很快就會停止運作。

ASML從2016年開發出EUV以來，向中國以外市場出售了200多台，而台積電擁有的EUV數量最多，是ASML的最大單一用戶。

不具名的知情人士表示，ASML可以遠端強制關閉EUV，作為「鎖死開關」（kill switch）。這個遠端關閉功能相當於緊急開關。與一般開關不同的是，它可以跳過一般開關所遵守的關閉程序，直接將機器關掉，從而保護機器不被非法使用。荷蘭政府長期以來出手管制ASML科技，防止它落入不肖人士之手。

由於美中競爭日益激烈，美國為了防止EUV光刻機落入中國手中，而動員西方國家強化對中國的先進技術和產品的出口管控。荷蘭政府自2019年起就禁止對中國出售EUV，引發中國不滿。

中國雖然在中低階晶片製造方面有著龐大的生產能力，但由於無法獲得EUV光刻機而在高端晶片製造方面遠遠落後於西方。美國當局擔心，若中國取得EUV，恐在全球晶片戰爭中取得優勢。

台積電董事長劉德音去年9月接受《CNN》專訪時暗示，即使其武力攻台，也不會讓台積電為其服務。他當時表示，「沒有國家能以武力控制台積電，一旦採取軍事入侵，將會使台積電廠房無法運作。」

劉德音同時也警告，「台積電若停止運作，將為中國帶來巨大的經濟損失，因為他們最先進的零組件供應將會突然消失，所以在採取任何行動之前，我想他們必定會三思。」

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