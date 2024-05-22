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店家少給「1杯奶茶」！老闆堅持：送就對了　外送員打開菜單愣爆

▲外送平台相當方便，民眾只要利用APP下單，過沒多久就能吃到美味新鮮的餐點。（圖／記者陳明安攝）
▲外送平台相當方便，民眾只要利用APP下單，過沒多久就能吃到美味新鮮的餐點。（圖／記者陳明安攝）

記者張嘉哲/綜合報導

外送平台相當方便，民眾只要利用APP下單，過沒多久就能吃到美味新鮮的餐點，而外送員在領取訂單時，總是會先確認一下內容物是否正確，以免送錯餐點、訂單遺漏而被客訴。不過，近日有外送員到店家領取訂單之後，卻發現店家少給一杯奶茶，但店家卻堅持沒有少給要他直接送過去給客人，外送員感覺不對勁，打開點餐系統之後瞬間傻眼，貼文引起熱議。

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一名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」貼文指出，最近接到一張外送的訂單，顧客點了蒜味麵包、奶油白醬，還有一個名為「她叫奶茶」的商品，看上去就是一個早餐的正常組合，不過當外送員到店家領取餐點時，老闆只給了他麵包以及白醬，並沒有奶茶。

外送員非常困惑的詢問：「老闆還少了一杯飲料」，老闆聽完之後堅持顧客並沒有點飲料，還說：「奶茶是我們家養的狗，餐點內容沒有錯，只要送到顧客的手中就可以了」外送員見老闆非常堅持就拿著餐點離開現場。

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▲店家搞笑把自家的狗狗「奶茶」列為一個商品，表示這「沒有要賣，只是太可愛了，分客人看一下」，客人因為以為是真的「奶茶」而下單。（圖/外送員奇聞怪事）
而該名外送員在送餐過程中感到非常的不對勁，於是好奇的打開該家店的點餐系統，沒想到一看瞬間讓他傻眼。原來，該家店老闆真的有養一隻狗，「奶茶真的是店家養的狗」，只是利用點餐系統在上面新增一個「她叫奶茶」的品項，但金額顯示為0元，備註還寫下「沒有要賣，她只是太可愛了，給你們看一下」，讓人哭笑不得。

貼文曝光後，不少網友紛紛回應「.....我猜那個顧客應該以為自己有點奶茶，打開系統看到應該很傻眼＝＝」、「店家還真是有創意....我如果是點餐的人應該也會以為是一杯奶茶」、「每點一份奶茶，並不會有狗狗受到傷害」、「結果顧客餐點回報說少一隻狗就搞笑了....」。

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