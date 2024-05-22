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NBA／卡森斯分析西區冠軍戰！預言灰狼將擊敗獨行俠闖進冠軍戰

▲今年的NBA西區冠軍賽將由灰狼交手獨行俠，灰狼少主Anthony Edwards能否率隊挺進總冠軍賽備受矚目，卡森斯分析西區冠軍戰，預言灰狼將贏下獨行俠闖進冠軍戰。（圖／美聯社／達志影像）
▲今年的NBA西區冠軍賽將由灰狼交手獨行俠，灰狼少主Anthony Edwards能否率隊挺進總冠軍賽備受矚目，卡森斯分析西區冠軍戰，預言灰狼將贏下獨行俠闖進冠軍戰。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

明尼蘇達灰狼在NBA季後賽19日第二輪系列賽G7，以98:90贏下衛冕軍丹佛金塊，系列賽以4勝3敗晉級西區冠軍戰，將交手擁有雙星Luka Doncic與Kyrie Irving坐鎮的達拉斯獨行俠。其中本季效力於台灣職籃T1台啤雲豹的洋將「表弟」卡森斯（DeMarcus Amir Cousins），也在近日於節目《Bully Ball》談到西區冠軍戰的對戰組合，並直言，「防守會拿下冠軍，灰狼將贏下西區冠軍戰。」

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卡森斯分析西區冠軍戰　灰狼機會大

卡森斯在節目《Bully Ball》中表示，「我始終相信防守能贏下冠軍，西區最好的防守球隊就是灰狼，他們擁有年輕防守悍將Jaden Mcdaniels，他會讓Luka Doncic打得十分艱難，相信我Luka會不習慣他的防守。」

對於獨行俠在上一輪能順利擊敗奧科拉荷馬雷霆，卡森斯也給出看法，「獨行俠能晉級的主因，不外乎就是球星Luka Doncic與Kyrie Irving的發揮，但當時他們點名長人出來打點的戰術，在西區冠軍戰恐怕派不上用場，因為灰狼陣中的長人都十分有經驗，不像雷霆的球員都十分年輕沒有有季後賽經驗，所以屆時獨行俠將會陷入苦戰，我認為灰狼會是西區冠軍。」


灰狼防守打天下！成本季奪冠大黑馬


灰狼本季組成以Rudy Gobert、Jaden McDaniels為首的防守陣容，本季團隊防守效率值為108.6分，排名全聯盟第一，且比聯盟平均115.8少了7.4。回顧NBA歷史上，自1985年以來共有19支球隊能在賽季中，將團隊防守效率值高於聯盟平均水準，此外在這19支球隊中，共有6支隊伍成功拿下冠軍。


過去以防守漸長成功拿下冠軍的6支球隊，包括07-08賽季的波士頓塞爾提克、06-07賽季的聖安東尼奧馬刺、04-05賽季的馬刺、03-04賽季的底特律活塞、99-00賽季的洛杉磯湖人、98-99賽季的馬刺。

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