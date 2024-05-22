NBA／卡森斯分析西區冠軍戰！預言灰狼將擊敗獨行俠闖進冠軍戰

我是廣告 請繼續往下閱讀
卡森斯在節目《Bully Ball》中表示，「我始終相信防守能贏下冠軍，西區最好的防守球隊就是灰狼，他們擁有年輕防守悍將Jaden Mcdaniels，他會讓Luka Doncic打得十分艱難，相信我Luka會不習慣他的防守。」
對於獨行俠在上一輪能順利擊敗奧科拉荷馬雷霆，卡森斯也給出看法，「獨行俠能晉級的主因，不外乎就是球星Luka Doncic與Kyrie Irving的發揮，但當時他們點名長人出來打點的戰術，在西區冠軍戰恐怕派不上用場，因為灰狼陣中的長人都十分有經驗，不像雷霆的球員都十分年輕沒有有季後賽經驗，所以屆時獨行俠將會陷入苦戰，我認為灰狼會是西區冠軍。」
灰狼防守打天下！成本季奪冠大黑馬
灰狼本季組成以Rudy Gobert、Jaden McDaniels為首的防守陣容，本季團隊防守效率值為108.6分，排名全聯盟第一，且比聯盟平均115.8少了7.4。回顧NBA歷史上，自1985年以來共有19支球隊能在賽季中，將團隊防守效率值高於聯盟平均水準，此外在這19支球隊中，共有6支隊伍成功拿下冠軍。
過去以防守漸長成功拿下冠軍的6支球隊，包括07-08賽季的波士頓塞爾提克、06-07賽季的聖安東尼奧馬刺、04-05賽季的馬刺、03-04賽季的底特律活塞、99-00賽季的洛杉磯湖人、98-99賽季的馬刺。