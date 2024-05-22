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新加坡航空遇亂流2死30傷！乘客被拋飛撞天花板　艙內恐怖畫面曝

▲新加坡航空公司一架從20日晚間從英國倫敦起飛將至新加坡的班機，於昨（21）日遭遇嚴重亂流，緊急迫降泰國曼谷機場，圖為乘客疏散後機艙內的畫面，可見當時慘況。（圖／路透社）
▲新加坡航空公司一架從20日晚間從英國倫敦起飛將至新加坡的班機，於昨（21）日遭遇嚴重亂流，緊急迫降泰國曼谷機場，圖為乘客疏散後機艙內的畫面，可見當時慘況。（圖／路透社）

記者葉盛耀/綜合報導

新加坡航空（Singapore Airlines）昨（21）日一架班機，原訂從英國倫敦飛往新加坡，未料遭遇到嚴重亂流，緊急迫降在泰國曼谷的機場，機上共有211名乘客和18名機組人員，據泰媒《KhaosodOnline》報導指稱，共有30人受傷，死亡人數新增為2人。

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綜合外媒報導，新加坡航空（Singapore Airlines）編號SQ321班機航班型號為波音777，原訂從英國倫敦飛往新加坡，20日晚間起飛後，不料飛至緬甸上空時遭遇嚴重亂流，高度在5分鐘內驟降了1800公尺，客機隨後緊急降落曼谷蘇凡納布機場。

從Ｘ社群上流出的照片可見，機艙內的地板上到處都是散亂的食物與物品，天花板不少部分被撞毁，內部的喉管也外露，也有位機組員坐在座位上但臉上疑似出現血跡，不少乘客也似乎頭破血流。據傳，當時機組人員正在為旅客提供早餐，由於事發突然，又沒有得到任何警告，但機艙服務員當時表現相當堅忍，已盡最大努力。

▲可見機艙內物品散落一地，天花板也被撞裂。（圖／翻攝X）
▲可見機艙內物品散落一地，天花板也被撞裂。（圖／翻攝X）
根據路透社報導，航班內有位28歲學生Dzafran Azmir敘述當時狀況，他憶及，在遇上氣流時感覺先是向上升起然後跌下，突然間航班開始傾斜向上並搖晃。他見狀於是俯身抱頭保護自己，然後出現突如其來的劇烈急降，在座位上沒繫安全帶的乘客都被拋向天花板。有人撞凹頭頂的儲物櫃，也有人把天花燈和氧氣面罩撞到掉落。

▲機組人員與乘客似乎臉上也都掛彩，疑似有血跡。（圖／翻攝X）
▲機組人員與乘客似乎臉上也都掛彩，疑似有血跡。（圖／翻攝X）
而根據CNN報導，一名73歲的英籍退休人士身亡，暫時懷疑可能與心臟病發有關，後又據泰媒《KhaosodOnline》報導指稱，截至當地時間昨（21）日下午5點25分，死亡人數新增為兩人。

新航發言人證實此意外，指出機上共有211名乘客和18名機組人員，新航也向死者及其家屬表達最深切的哀悼。另外新航也指出，當務之急是為機上所有乘客和機組人員提供所有可能的協助，正在與泰國當地政府合作提供必要的醫療援助，也派遣團隊前往曼谷提供援助。

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