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LaMelo Ball被爆開車碾人！狠心拒絕11歲小球迷簽名　母親已提告

▲黃蜂球星LaMelo Ball被爆先是狠心拒絕11歲小球迷簽名，還開車碾到球迷的腳，導致骨折，球迷母親已提出告訴。（圖／美聯社／達志影像）
▲黃蜂球星LaMelo Ball被爆先是狠心拒絕11歲小球迷簽名，還開車碾到球迷的腳，導致骨折，球迷母親已提出告訴。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

LaMelo Ball被爆開車碾人！根據美國媒體報導，夏洛特黃蜂球星小鮑爾（LaMelo Ball）在今（22）日被爆料，在去年10月曾經在比賽後拒絕幫1位11歲的小球迷簽名甚至還開車輾過他的腳，導致這位球迷的腳骨折，球迷的母親已向黃蜂球團和LaMelo Ball本人提出告訴。LaMelo Ball在本賽季只出賽了22場，球團就在3月為了右腳踝傷勢的復健，所以將不會再上場，如今還沒回歸賽場先被傳出在場外闖禍

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球迷母親爆料　希望球團有作為

根據記者Jason Stoogenke的報導指出，一位名為Angell Joseph的11歲青少年，在去年10月7日的一場比賽後，試圖向LaMelo Ball索取簽名，但是LaMelo Ball不僅沒有幫忙簽名，甚至還不慎開車輾過他的腳，導致Angell Joseph的腳骨折

這位球迷的母親Tamaria McRae在今（22）日透過媒體《WSOCTV.com》爆料此事，並且表示：「我當時看見孩子跌倒在地上，我以為他掉了什麼東西。就是那個時候LaMelo Ball開車輾過他的腳的，並導致骨折。」因此，Tamaria McRae也向LaMelo Ball、黃蜂球團提告，並認為球團應該提供更多安全措施保護球迷

Ball簽下5年頂約　還未回歸先闖禍

現年22歲的LaMelo Ball以華麗的傳球技巧聞名，也因而吸引到眾多球迷，新秀賽季就拿下新人王並在隔年選明星賽，球團也因為他前景看好，在2023年跟他簽下5年2.6億美元（約合83.8億新台幣）的隊史最大合約

雖然本賽季平均拿下出23.9分、5.1籃板與8.0助攻，堪稱全能的表現，然而卻因為傷勢僅出賽22場，使得他在最近兩個賽季總共只出賽了58場。如今，還沒正式回歸賽場，就在場外傳出闖禍的消息。

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