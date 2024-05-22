LaMelo Ball被爆開車碾人！狠心拒絕11歲小球迷簽名　母親已提告

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根據記者Jason Stoogenke的報導指出，一位名為Angell Joseph的11歲青少年，在去年10月7日的一場比賽後，試圖向LaMelo Ball索取簽名，但是LaMelo Ball不僅沒有幫忙簽名，甚至還不慎開車輾過他的腳，導致Angell Joseph的腳骨折。
這位球迷的母親Tamaria McRae在今（22）日透過媒體《WSOCTV.com》爆料此事，並且表示：「我當時看見孩子跌倒在地上，我以為他掉了什麼東西。就是那個時候LaMelo Ball開車輾過他的腳的，並導致骨折。」因此，Tamaria McRae也向LaMelo Ball、黃蜂球團提告，並認為球團應該提供更多安全措施保護球迷。
Ball簽下5年頂約 還未回歸先闖禍
現年22歲的LaMelo Ball以華麗的傳球技巧聞名，也因而吸引到眾多球迷，新秀賽季就拿下新人王並在隔年選明星賽，球團也因為他前景看好，在2023年跟他簽下5年2.6億美元（約合83.8億新台幣）的隊史最大合約。
雖然本賽季平均拿下出23.9分、5.1籃板與8.0助攻，堪稱全能的表現，然而卻因為傷勢僅出賽22場，使得他在最近兩個賽季總共只出賽了58場。如今，還沒正式回歸賽場，就在場外傳出闖禍的消息。
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