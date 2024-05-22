打線太爛！藍鳥日籍左投菊池雄星6局好投仍吞敗　0:5遭白襪完封

我是廣告 請繼續往下閱讀
白襪在2局上率先展開攻勢，靠著Nicky Lopez得點圈敲出適時安打先馳得點，隨後5局上攻勢再起，利用Corey Julks在二、三壘有人時，掃出左外野安打攻下2分，前5局打完由白襪5:0藍鳥取得領先。
反觀藍鳥打線全場熄火，打線中僅Danny Jansen與Justin Turner有安打演出，白襪則是在8局上再度開啟攻勢，靠著Danny Mendick在一、二壘有人時掃出左外野深遠二壘安打，幫助球隊添加2分擴大領先優勢，終場白襪就以5:0擊敗藍鳥。
菊池雄星好投 悲情吞敗
本場藍鳥先發菊池雄星主投6局，用101球（66顆好球），被敲出5支安打，失掉3分（2分為自責分），投出6次三振與3次保送，但無奈打線遭到封鎖，苦吞本季第4敗（2勝）。
白襪投手群今日可說是繳出完美表現，其中先發投手Garrett Crochet主投6局用85球（55顆好球），僅被敲出2安與投出1保送，沒有失掉任何分數，靠著牛棚投手John Brebbia、Jordan Leasure、Michael Kopech聯合守成，順利收下本季第5勝（4敗）。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁