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打線太爛！藍鳥日籍左投菊池雄星6局好投仍吞敗　0:5遭白襪完封

▲MLB美國職棒大聯盟多倫多藍鳥今（22）日在主場迎戰芝加哥白襪，此戰白襪靠著先發投手Garrett Crochet主投6局無失分表現，技壓藍鳥日籍先發菊池雄星。（圖／美聯社／達志影像）
▲MLB美國職棒大聯盟多倫多藍鳥今（22）日在主場迎戰芝加哥白襪，此戰白襪靠著先發投手Garrett Crochet主投6局無失分表現，技壓藍鳥日籍先發菊池雄星。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

MLB美國職棒大聯盟多倫多藍鳥今（22）日在主場迎戰芝加哥白襪，此戰白襪靠著先發投手Garrett Crochet主投6局無失分表現，技壓藍鳥日籍先發菊池雄星，與打線中Eloy Jimenez、Danny Mendick雙安演出，終場白襪就以5:0擊退藍鳥終止近期4連敗，藍鳥則是中斷2連勝。此外菊池雄星本場也繳出優質先發，主投6局失掉3分，但可惜隊友火力熄火苦吞本季第4敗（2勝）。藍鳥打線全場熄火，打線中僅Danny Jansen與Justin Turner有安打演出。

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藍鳥打線熄火　全場僅2支安打

白襪在2局上率先展開攻勢，靠著Nicky Lopez得點圈敲出適時安打先馳得點，隨後5局上攻勢再起，利用Corey Julks在二、三壘有人時，掃出左外野安打攻下2分，前5局打完由白襪5:0藍鳥取得領先。

反觀藍鳥打線全場熄火，打線中僅Danny Jansen與Justin Turner有安打演出，白襪則是在8局上再度開啟攻勢，靠著Danny Mendick在一、二壘有人時掃出左外野深遠二壘安打，幫助球隊添加2分擴大領先優勢，終場白襪就以5:0擊敗藍鳥。

菊池雄星好投　悲情吞敗

本場藍鳥先發菊池雄星主投6局，用101球（66顆好球），被敲出5支安打，失掉3分（2分為自責分），投出6次三振與3次保送，但無奈打線遭到封鎖，苦吞本季第4敗（2勝）。

白襪投手群今日可說是繳出完美表現，其中先發投手Garrett Crochet主投6局用85球（55顆好球），僅被敲出2安與投出1保送，沒有失掉任何分數，靠著牛棚投手John Brebbia、Jordan Leasure、Michael Kopech聯合守成，順利收下本季第5勝（4敗）。


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