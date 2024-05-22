新加坡航空遇亂流傷亡！資深空姐示警：隨時繫安全帶 防晴空亂流
新加坡航空（Singapore Airlines）昨（21）日一架班機，原訂從英國倫敦飛往新加坡，遭嚴重亂流，緊急迫降在泰國曼谷機場，據外媒報導指稱，造成了多人傷亡。資深空服講師陳瑞秋回應《NOWnews》表示，若是可預期的亂流，機長就會用廣播提醒，但常常會發生不可預期像是「晴空亂流」的情形，因此為了避免突如其來狀況，會建議乘客全程繫好安全帶。
記者周淑萍/綜合報導
綜合外媒報導，新加坡航空編號SQ321班機航班型號為波音777，原訂從英國倫敦飛往新加坡，20日晚間起飛後，飛至緬甸上空時遭遇嚴重亂流，高度在5分鐘內驟降1800公尺，客機隨後緊急降落泰國機場。據路透社報導，航班內有位28歲學生敘述當時狀況，他憶及，在遇氣流時感覺先是向上升起然後跌下，突然間航班開始傾斜向上並搖晃。他俯身抱頭保護自己，接著又出現突如其來的劇烈急降，在座位上沒繫安全帶的乘客都被拋向天花板，有人撞凹頭頂的儲物櫃，也有人把天花燈和氧氣面罩撞到掉落。
從外媒的報導中可以發現，不少乘客是因為「沒繫安全帶」而被拋飛。國外有航空工程師指出，飛機雖然有雷達監察氣象，只要偵測到亂流，會提醒乘客扣好安全帶，但飛到高空時，天候狀況更為複雜，有時未必可提早預測，因此建議乘客應該時刻緊扣安全帶。對於天候狀況相當了解的環境部長彭啟明曾經公開發文說，自己搭飛機時，除了上廁所以外，安全帶都是繫著。
實際上，需不需要全程扣好？瑞秋空姐教室資深空服講師陳瑞秋回應《NOWnews》表示，亂流有時候是可以預期，可預期機長就會用廣播提醒，請繫安全帶的燈號也會亮起，但常常會發生不可預期的亂流。因此為了避免突如其來「晴空亂流」的發生，會建議全程繫好安全帶。
陳瑞秋提到，一般亂流分為輕度、中度以及強烈的亂流。如果真的是遇到比較強烈的亂流時，通常機長會直接廣播，空服員也和旅客一樣，機艙全體人員都要就坐，也會告知旅客們，在這一段時不會發餐、也不能使用洗手間，以避免發生受傷的情形。