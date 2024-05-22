報稅進入倒數計時！3招節稅秘訣一次看　用這招可賺錢又能抵稅

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申報綜合所得稅時，會以總所得額扣除每人9.2萬元的免稅額，滿70歲則是13.8萬元的免稅額，再扣除標準扣除額或列舉扣除額，如果可列舉扣除額高於標準扣除額的12.4萬元（單身者）或24.8萬元（與配偶合報者），就可以選擇列舉扣除額申報較為划算。
列舉扣除額可包含捐贈、保險費、醫藥及生育費、災害損失、購屋借款利息、房屋租金支出等6項。其中，保險費以人身保險費為主，每年每人上限2.4萬元。醫療及生育費只要符合公立醫院、健保特約、財政部認定會計紀錄完備正確醫院等開立的收據，可以用來列舉，且無金額限制。購屋借款利息每一申報戶上限30萬元，房屋租金支出每一申報戶上限12萬元。
2.特別扣除額
除了列舉扣除額外，薪資所得、身心障礙、長期照顧、財產交易損失、儲蓄投資、幼兒學前、教育學費等，都可以使用特別扣除額節稅。
針對幼兒學前及身心障礙、長期照顧的部分，如果家中有扶養5歲以下子女，或是有長期照顧的身心失能者，每人可扣除12萬元，其中，身心失能者若同時符合身心障礙特別扣除額每人可扣20.7萬元，合計可扣除32.7萬元。不過值得注意的是，如果適用稅率為20%以上、股利所得採28%分開計稅、基本所得額超過670萬元，只要符合其中一項就不可以使用這兩種特別扣除額。
薪資所得每人可扣20.7萬元，如有特定費用像是職業專用服裝費、進修訓練費、職業上工具支出等，高於20.7萬元，可以採核實減除，但須附上證明文件。財產交易損失指出售房屋有財產交易損失者，上限為當年度申報的財產交易所得，如果無財產交易所得或扣除不足，也可以保留3個年度再扣除。儲蓄投資則是全戶可申報上限27萬元。教育學費針對上大專院校以上子女的教育學費，每人上限2.5萬元，但已接受政府輔導的部分、或是就讀空中大學、空中專校、五專前3年者不可扣除。
3.存股節稅
投資股票的投報率比定存高，有不少民眾會利用存股方式來增加收入。因為投資股票而產生的股利收入，也必須納入個人綜所稅申報，要如何才能更節稅，是許多存股族關心的事。
申報股利所得稅可分為「全部所得合併計稅」或是「單一稅率28%分開計稅」，合併計稅是將股利併入綜合所得總額課稅，每一申報戶按照股利金額8.5%計算，可抵減稅額以8萬元為限。也就是說，若存股族適用的稅率級距為5%，股利所得可享有3.5%（8.5%-5%）的抵減稅額差額，如果抵減稅額高於應納稅額，差額部分還可以退稅。
舉例來說，若所得90萬元，薪資為70萬元、股利20萬元，扣掉免稅額9.2萬、單身扣除額12.4萬、薪資特別扣除額20.7萬元後，綜合所得淨額為47.7萬元。依照課稅級距5%計算，應繳納23850元。不過因有20萬元為股利收入，所以可享有8.5%抵減稅額，等於可再扣17500元（20萬x8.5%），因此，最後只要繳6850元（23850-17500）的綜合所得稅。等於因為股利而省下將近快2萬元的稅。
如果合併計稅可減抵稅額超過每戶上限8萬元，即股利所得超過94萬元、繳稅級距30%以上，那就可以選擇分開計稅，獲配股利所得按照28%稅率計算應繳稅額較能節稅。
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