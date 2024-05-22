新航上次空難在台灣！24年前颱風夜撞桃機怪手 機身斷三節釀83死
新加坡航空（Singapore Airlines）航班SQ321週二（21日）從倫敦飛往新加坡的航班，在途中遭遇嚴重亂流，緊急迫降泰國曼谷機場，造成多數死傷。新加坡航空被廣泛認為是世界上最佳航空公司之一，24年以來從未發生重大事故，而上一次傷亡事故發生在2000年，當時因颱風天候不佳，在桃園國際機場發生空難，導致83人死亡。
國際中心徐筱晴／綜合報導
2000年10月31日，新加坡006號班機從新加坡樟宜機場起飛，經由中正國際機場（今桃園國際機場），前往美國洛杉磯國際機場。但當時象神颱風挾帶強風豪雨，使得能見度嚴重不佳；再加上機組人員因專注於側風而忽略了跑道標誌，原先在準備自05L跑道起飛時，與塔台溝通不良和機場沒有設定地面雷達，最終在誤闖因施工維修而暫停開放的05R跑道。
該客機在起飛時，以超過140節的速度擦撞跑道上的施工機具，隨後翻覆斷裂成三截。隨後飛機斷裂的機身因油箱起火而發生粉碎性爆炸。最終導致79名乘客和4名空服員罹難，其中包括3名兒童和3名嬰兒，另有39人重傷、32人輕傷。
事後調查發現，大部分死者都集中在飛機中段，這是因為該航班屬於國際長途航班，攜帶大量燃料，而油箱又位於機翼及機身中間部分，受到撞擊發生粉碎性爆炸，也使得該處的乘客以及機組人員被燒死或是嗆死。
這是自新加坡航空本部創立以來，首次發生人員空難喪命的事故，也是台灣民航史上首次涉及外國航空公司的空難。新加坡航空認為，這是因為桃園機場當時在施工，沒有恰當的標示或是對跑道進行封閉釀禍；不過台灣方則認為，誤闖跑道的機師才是造成事故的主因。