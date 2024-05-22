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台泥董事長張安平談三元鋰電池　營收5月打平、預估6月開始轉盈

▲台泥董事長張安平在昨日股東會上，除提及台泥轉為台泥集團控股，並確立營運的四隻腳外，也提到旗下電池品牌Molicel可望從6月轉盈。（圖／擷取自台泥YT直播）
▲台泥董事長張安平在昨日股東會上，除提及台泥轉為台泥集團控股，並確立營運的四隻腳外，也提到旗下電池品牌Molicel可望從6月轉盈。（圖／擷取自台泥YT直播）

記者魏妤庭／台北報導

台泥昨（21）日舉行股東會，台泥董事長張安平除了在會中宣布台泥低碳轉型後面向國際，正式走向集團控股公司，同時也提到能源事業三元鋰電廠今（2024）年5月營運已經打平，6月起有望開始小賺，獲利速度領先特斯拉等國際大廠。

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台泥股東會上，張安平宣布台泥名稱從台灣水泥公司（TCC）改為台泥集團控股（TCC Group Holdings）。在新控股架構下，除了台灣、中國水泥事業外，也新增歐非低碳水泥及新能源業務，確立台泥營運的「四隻腳」。他表示，台泥正要翻開新的一頁，編寫全新的台尼故事，對於今年歐洲低碳水泥及新能源營運展望相當樂觀。

同時，張安平提到6年來，台泥致力於低碳轉型，也投入可儲存、可管理、可聚合交易的綠色能源，建置了如水庫般調節能量的儲能案場、 提供了穩定供電頻率、提升能源效率的智能電網，以及生產安全而高功率的三元鋰電池，全方位實現了一種新的、乾淨的、友善的、再生的、 可以無限循環的能源使用方式。

同時，張安平提及三元鋰電池表示，全球許多電池公司規模比台泥旗下電池品牌Molicel大10倍、20倍，甚至百倍，不僅如此，Molicel的電池價格還是中國電池品牌的2.5倍，但仍然獲得飛行器、超跑等品牌埋單，「因為客戶和Molicel電池特性可以讓我們選擇最好的User」。

張安平表示，Molicel營收自5月開始打平，預計6月份開始賺錢，雖數字不是太大，但獲利速度領先特斯拉等國際大廠。

此外，張安平表示，Molicel小港廠大小約9萬平方公尺，從破土到出貨21個月，是許多同仁24小時投注心血。不過，雖然小港廠建廠速度可說是創紀錄的快，但坦言要把良率拉高，仍需要時間。

張安平說，台灣需要新的產業，電池就是一個。現在世界上最先進的空中垂直起降機eVTOL，有一半以上用的是台泥Molicel電池，許多超跑也是使用我們的電池，甚至下一代產品也是使用我們的。全世界能夠生產電池的只剩下中國、日本、韓國以及台灣，日韓有一半以上的電池也是在中國製造，但Molicel電池100%非中國生產。

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