新航疑遇「晴空亂流」！空姐：雷達掃不到 連人帶車都會被拋飛
新加坡航空昨（21）日一架班機，原訂從英國倫敦飛往新加坡，途中卻遭強烈的晴空亂流，據外媒報導指稱，造成多人傷亡，緊急迫降在泰國曼谷機場。資深空服講師陳瑞秋回應《NOWnews》表示，若是可預期的亂流，機長就會用廣播提醒，但不可預期的「晴空亂流」就很難事先偵測，會建議乘客全程繫好安全帶，她同時也分享遇到晴空亂流的恐怖景象。
記者周淑萍/綜合報導
瑞秋空姐教室資深空服講師陳瑞秋表示，搭飛機造成的意外相較於其他的交通工具，已經算是非常非常少見了。有可能強烈亂流會造成受傷、甚至傷亡的情形，比較有可能是發生在突然間下降的「晴空亂流」。
陳瑞秋分享自身經驗提到，當時遇到晴空亂流，機長也沒有辦法事先預測到，因為雷達掃不出來，在飛過亂流時，飛機突然間急速下降，讓她連人帶車都飄起來，所幸沒有造成損傷，但其他的空服員可就沒這麼幸運，她說，曾聽聞其他航空公司的空姐，遇到很嚴重的亂流，飛機突然往下墜，導致空服員往天花板拋去，摔下後不幸傷及頸椎。
另外，她再三提醒，飛機上每一個人都要繫好安全帶非常重要，當中，包含嬰幼童都需要繫好，她解釋，因為當不幸遇到強大的撞擊、亂流時，人類是抱不住任何東西，所以儘可能的讓孩子坐在位置上，綁好安全帶，家長可以想辦法引導或是分散注意力，才是最安全的做法。