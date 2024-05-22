中國駐日大使警告「支持台獨使日本被帶入火坑」 日政壇強烈反彈
針對日本跨黨派國會議員聯盟率團參加我國總統賴清德的就職典禮，中國駐日大使吳江浩回應稱「如果日本將自己綁上分裂中國的戰車，日本民眾將被帶入火坑」，此番發言引起日本輿論譁然，不僅日本外交部向中國提出嚴重抗議，內閣官房長官林芳正也稱這種說法極度不妥，還有議員要求將吳江浩驅逐出境。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國駐日本大使館於20日舉辦「台灣問題與中日關係」座談會，期間中國駐日大使吳江浩針對日本30多名國會議員赴台灣向賴清德總統就職典禮致賀的行為，是「公然為『台獨』分裂勢力撐腰站台」，稱不僅釋放極其錯誤的政治信號，還警告說「如果日本將自己綁上分裂中國的戰車，日本民眾將被帶入火坑。」
日本內閣官房長官林芳正今（22）表示，中國駐日大使吳江浩日前就台灣議題對日本的評論「極度不適當」，林芳正強調，這種評論由駐東京的大使提出是極度不適當，日本已提出嚴重抗議。他重申日本希望透過對話和平解決與台灣相關的議題。
《產經新聞》指出，吳江浩是在「台灣問題與中日關係」座談會上發表這些言論的，現場有包括前外務省官員在內的10多名日本人士出席，但這番言論引起日本輿論譁然，眾議院議員松原仁更要求將吳江浩列為「不受歡迎人物」驅逐出境。