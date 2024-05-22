不落其手！彭博：若中國武攻台灣　ASML及台積電將遠端癱瘓光刻機

中國駐日大使警告「支持台獨使日本被帶入火坑」　日政壇強烈反彈

▲中國駐日大使吳江浩的「火坑」發言引發強烈反彈，日本官房長官林芳正表態稱這種說法「極為不妥當」。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國駐日大使吳江浩的「火坑」發言引發強烈反彈，日本官房長官林芳正表態稱這種說法「極為不妥當」。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

針對日本跨黨派國會議員聯盟率團參加我國總統賴清德的就職典禮，中國駐日大使吳江浩回應稱「如果日本將自己綁上分裂中國的戰車，日本民眾將被帶入火坑」，此番發言引起日本輿論譁然，不僅日本外交部向中國提出嚴重抗議，內閣官房長官林芳正也稱這種說法極度不妥，還有議員要求將吳江浩驅逐出境。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中國駐日本大使館於20日舉辦「台灣問題與中日關係」座談會，期間中國駐日大使吳江浩針對日本30多名國會議員赴台灣向賴清德總統就職典禮致賀的行為，是「公然為『台獨』分裂勢力撐腰站台」，稱不僅釋放極其錯誤的政治信號，還警告說「如果日本將自己綁上分裂中國的戰車，日本民眾將被帶入火坑。」

 日本內閣官房長官林芳正今（22）表示，中國駐日大使吳江浩日前就台灣議題對日本的評論「極度不適當」，林芳正強調，這種評論由駐東京的大使提出是極度不適當，日本已提出嚴重抗議。他重申日本希望透過對話和平解決與台灣相關的議題。

《產經新聞》指出，吳江浩是在「台灣問題與中日關係」座談會上發表這些言論的，現場有包括前外務省官員在內的10多名日本人士出席，但這番言論引起日本輿論譁然，眾議院議員松原仁更要求將吳江浩列為「不受歡迎人物」驅逐出境。

中國駐日大使「火坑」發言　日本政府嚴重抗議

影／日本河口湖超商「黑幕」今架好了！阻擋遊客拍富士山亂象

鰻魚饕客注意！東亞捕撈量歉收　日本進口價提高兩成

又一台男在日本被捕！成田機場開白牌車　違法載外國客

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生