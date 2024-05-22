疑藏匿北市！殺人未遂犯行蹤仍不明 教育局：無限期暫停校園開放
39歲簡姓男子曾犯下殺人未遂罪行、受台北地檢署監護處分，本（5）月19日自基隆某醫院趁放風時間脫逃，目前行蹤仍不明，警方根據監視器判斷，其可能流竄在雙北地區，對此，台北市政府教育局為維護本市師生校園安全，今（22）日宣布持續暫停課後校園場地開放，請學校於網站及門首公告，後續視警方追緝情形再行公告校園場地開放時間。學校委外場館正常營運，教育局請業者務必妥為規劃消費者入館動線，務必與學生動線分流，以維護師生安全。
記者林莞茜／綜合報導
因應內政部警政署刑事警察局發布臺北地檢受監護處分人簡郁紘脫逃案，北市教育局宣布持續暫停課後校園場地開放，請學校於網站及門首公告，後續視警方追緝情形再行公告校園場地開放時間。學校委外場館正常營運，教育局請業者務必妥為規劃消費者入館動線，務必與學生動線分流，以維護師生安全。
教育局持續以酷課APP推播、簡訊發送各校(園)長外，並函請各級學校(含幼兒園) 務必落實校園內外安全死角巡檢工作，加強安全宣導，提醒學生上學勿單獨太早到校，放學不要太晚離開校園，務必儘量結伴同行或由家人陪同。
教育局重申已提醒各校請落實校園巡查，進行門禁管制、課間巡堂及學生上、放學安全維護任務及校安事件處理等，並於每日學生上學前及放學後(特別是場地開放時段)進行校園全面檢視，確保校園安全無虞，並通盤檢視校園周邊風險地點，並配合校園安全地圖，協調轄區警察分局勘查危險地點與提供專業檢核意見。結合家長會及社區資源（鄰、里長、社區發展協會等），加強校園安全維護工作，如巡守隊、義警進行夜間、假日校園巡查。