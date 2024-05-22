赴日旅遊要變貴了？東京飯店房價高漲　日媒：正醞釀一波漲價潮

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不過海外主要城市的飯店單價上漲勢頭同樣強勁。同一時期，紐約飯店房價上漲19.9%，達到304.4美元；倫敦上漲25.2%，達到244.8美元；新加坡也上漲27.2%，達到250.9美元。也就是說，儘管日本客房單價比5年前上漲逾5%，但仍比紐約和倫敦便宜3至4成。
若以當地貨幣來計算，日本的漲幅顯得更加突出。東京以日圓計價的漲幅達到37.9%，漲幅遠高於倫敦（26.0%）和新加坡（30.2%）。其背後原因為日圓貶值所造成，自去年年底以來，日圓兌美元已貶值10日元以上，對於海外訪日遊客來看，更加容易入住日本飯店。
以外國遊客為主的東京都內飯店，正面臨漲價壓力，引領市場的是面向富裕市場的高檔飯店。以2023年4月在JR東京站前開業的東京寶格麗飯店為例，5月的住宿價格在官方網站上最低每間每晚約30萬日元（約台幣6萬1922元）。而預計要在2025年開幕的東京JW萬豪飯店、2026年開幕的東京日本橋華爾道夫飯店，預料將提高平均客房售價。
就連較為經濟實惠的商務飯店價格也在上漲。隨著訪日遊客的增加，日本全國的飯店入住率接近80%，越來越多飯店變得更難預訂。
截至3月，商務飯店的房價已突破每晚2萬日圓。在各大預訂網站上，位於東京新宿歌舞伎町的商務飯店有時一晚要來到大約3萬日圓（約台幣6309元）。
經營商務連鎖飯店「Dormy inn」的企業「共立メンテナンス（Kyoritsu Maintenance）」近日公布財報，截至2024年3月的2023年會計年度，合併凈利潤增至上財年的2.9倍，達到124億日圓（約台幣25億5945萬元）。由於上調房價有助於推高企業的業績，另外入住率提升也做出貢獻。
報導提到，日本商務人士出差，會因為住宿費上限而越來越難找到住宿地點。但目前環境是日圓匯率難以明顯轉向升值，美日利差不太可能很快縮小，對於居住在日本的日本人來説，難以入住市中心飯店的狀況仍將持續。