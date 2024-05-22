《與惡》喬喬長大了！16歲就拍吻戲「親10幾次」 她羞喊：天啊
童星于卉喬（喬喬）因演出《我們與惡的距離》走紅，可愛模樣融化不少人。昨（21）日發佈一組形象照，過去拍攝都是與作品或角色宣傳相關的她，首次拍攝個人形象畫報，覺得一切都很新鮮。于卉喬也在另外一套造型中，挑戰穿上10幾公分的高跟鞋，讓她超級緊張，自嘲有種連路都不太會走了的感覺，16歲的她談起在電影《BIG》的螢幕初吻，透露拍了10幾次，忍不住害羞喊：「天啊！」
記者吳昕蓓／綜合報導
于卉喬表示：「我第一次穿上這麼高的鞋，所以剛開始還抓不太到重心，整個人都很僵硬，連腳趾頭都在用力。但攝影師跟造型姐姐都很細心的幫助我，讓我抓到變換動作的訣竅，知道怎麼去擺動身體、凹姿勢。」她更笑說自己脫下鞋子的那一刻，有種回到地面的感覺，讓她興奮直呼，拍攝很有趣，若能再拍一次覺得自己可以表現得更好。
這也是于卉喬在為電影《BIG》剃光頭之後，首次以全新髮型亮相，她透露自己接到角色時，便已決定要剃光頭了。為此于卉喬買了很多頂假髮，還先跟班上同學預告自己將為戲剔光頭、戴假髮，怕哪天假髮不小心移動或掉下來會嚇到同學，除了首次為戲剃頭，于卉喬也獻上螢幕初吻，她表示接到劇本時便知道有吻戲，但因為拍攝太密集，她沒有多餘的心思去思考，直到拍攝前一天看到通告單才開始緊張，她回憶當時拍攝過程，「我們吻戲被留到最後才拍，我真的超級害羞，拍完後全車的人都在歡呼。」于卉喬笑說，拍完第一顆吻戲鏡頭之後反而不緊張了，但這場吻戲拍了10幾次才結束。
後來于卉喬觀賞《BIG》的演職員場放映時，全場人一起觀賞她跟郭大睿的吻戲，又讓她害羞到想找個洞鑽，「因為這場就是劇組的所有人，連小孩演員的家長們也出席了，結果到吻戲時又是全場歡呼。而且這也我自己第一次從大螢幕上看這一幕，我全程內心都在大喊『天啊』。」但她也表示，畢竟螢幕初吻就只有這一次，是很難忘的經驗。