揭「兩兆錢坑法案」根本造謠！黃揚明點名苗博雅：完全沒公信力了

鄭銘謙國會初登板！黃國昌質疑偵查不公開常洩密：不覺得很扯嗎？

▲立委黃國昌質疑《揭弊者保護法》立法進度緩慢。（圖／記者呂炯昌攝，2024.05.22）
▲立委黃國昌質疑《揭弊者保護法》立法進度緩慢。（圖／記者呂炯昌攝，2024.05.22）

記者呂炯昌／台北報導

新任法務部長鄭銘謙今（22）日首度到立法院司法法制委員會進行業務報告，並備質詢。民眾黨立委黃國昌指出《吹哨者保護法》（又稱《揭弊者保護法》）等法案立法延宕，呼籲趕快將草案送到立院審查，並指出偵查中案件遭洩漏案情予特定媒體，嚴重違反偵查不公開，他希望法務部應正視地檢署實際執行案件時，是否有落實偵查不公開作業辦法。

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立院司法法治委員會今日邀請法務部部長率所屬單位主管列席報告業務概況，並備質詢。黃國昌質詢時表示，《吹哨者保護法》等了非常久，現在只有委員版，沒有政院版本，蔡英文政府早期承諾與2022年4月聯合國反貪腐公約兩次國報告提到要制定吹哨者保護法，都是要制定公私部門合併的吹哨者保護法，但2023年政策有些提整，似乎要把私度門先排開，做行政指導，詢問賴清德政府市府延續，是指定公部門，還是公司部門合併，還是還沒有決定？

鄭銘謙表示，第二次國家報告的確《揭弊者保護法》是公私合併版，本來是公部門先行，後來改成公私合併版，不過第二次國家報告主要在強調立法的進度。

鄭銘謙指出，《揭弊者保護法》送到行政院審查中，最後一次開會是2月23日，黃國昌問現在負責政委是誰？鄭銘謙說，接手政委是林明昕。黃國昌又問有無定案，鄭銘謙回覆說，還要彙整大家的意見。

黃國昌也關切《棄保潛逃罪》、《妨礙司法公正罪》、《影響力交易罪》、《不法餽贈罪》等法案立法拖延太久，希望趕快把行政院的法案送來立法院。

黃國昌也不忘提到，過去屢屢發生偵查中案件遭洩漏案情予特定媒體報導的內容，「部長你不會覺得很扯嗎？」嚴重違反偵查不公開的情事，鄭銘謙答覆表示，他會全力要求同仁落實偵查不公開的作業辦法。黃國昌表示，他相信鄭銘謙絕對會落實，但要去落實這件事要展現在具體的行動上，以及實際的成果上。鄭銘謙表示，他會回去要求同仁，還要嚴守發言人的制度。

最後，黃國昌說，每個地檢署要去檢討在處理有關偵查不公開，收到投訴、收到檢舉，或是自己主動發現可能有違反偵查不公開，以及最後處理的結果報告呈現的形式，可能有必要再進一步具體化、細緻化，而不是只有一個表格，只有一個數字，不去落實會讓人民失去對司法的信心。鄭銘謙答覆說，會回去研議修改。


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