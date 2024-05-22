鄭銘謙國會初登板！黃國昌質疑偵查不公開常洩密：不覺得很扯嗎？

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鄭銘謙表示，第二次國家報告的確《揭弊者保護法》是公私合併版，本來是公部門先行，後來改成公私合併版，不過第二次國家報告主要在強調立法的進度。
鄭銘謙指出，《揭弊者保護法》送到行政院審查中，最後一次開會是2月23日，黃國昌問現在負責政委是誰？鄭銘謙說，接手政委是林明昕。黃國昌又問有無定案，鄭銘謙回覆說，還要彙整大家的意見。
黃國昌也關切《棄保潛逃罪》、《妨礙司法公正罪》、《影響力交易罪》、《不法餽贈罪》等法案立法拖延太久，希望趕快把行政院的法案送來立法院。
黃國昌也不忘提到，過去屢屢發生偵查中案件遭洩漏案情予特定媒體報導的內容，「部長你不會覺得很扯嗎？」嚴重違反偵查不公開的情事，鄭銘謙答覆表示，他會全力要求同仁落實偵查不公開的作業辦法。黃國昌表示，他相信鄭銘謙絕對會落實，但要去落實這件事要展現在具體的行動上，以及實際的成果上。鄭銘謙表示，他會回去要求同仁，還要嚴守發言人的制度。
最後，黃國昌說，每個地檢署要去檢討在處理有關偵查不公開，收到投訴、收到檢舉，或是自己主動發現可能有違反偵查不公開，以及最後處理的結果報告呈現的形式，可能有必要再進一步具體化、細緻化，而不是只有一個表格，只有一個數字，不去落實會讓人民失去對司法的信心。鄭銘謙答覆說，會回去研議修改。